Ferencvaros vs. Torreense en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Europa League

Ferencvaros y Torreense se enfrentan este jueves 22 de octubre, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Ferencvaros recibe a Torreense este jueves 22 de octubre desde las 11:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. El Ferencvaros llega con puntaje ideal y la chance de meterse entre los mejores ocho de la fase de liga si suma otra vez de a tres.

Publicidad

Para el equipo húngaro el objetivo es claro: estirar la racha y asegurarse un lugar cómodo en la tabla general antes de que la competencia se ponga más pareja. Para el Torreense, en cambio, el partido es una oportunidad de reaccionar después de un tropiezo que lo dejó con las manos vacías.

La actualidad de ambos equipos

El Ferencvaros viene de ganar dos partidos al hilo en esta edición de la Europa League, el último de local por 2-1 ante el Viktoria, y antes se impuso como visitante frente al Celtic. Esa combinación de resultados lo tiene en la séptima posición con 6 puntos, en zona de avanzar directo a los playoffs si mantiene el nivel.

El Torreense tuvo un arranque mixto: ganó su debut como visitante ante el Lillestroem, pero en la fecha pasada cayó de local 1-2 frente al Sunderland. Con 3 puntos y ubicado 19° entre 36 equipos, necesita un resultado positivo para no quedar relegado en la pelea por meterse en zona de repechaje.

Publicidad

Horario del partido

Perú: 11:45 hs

Por dónde ver el partido

Perú: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+, ViX

Paramount+, ViX España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 7

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la jornada

Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Sturm Graz vs. Marseille — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

OFI Crete vs. Leverkusen — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Lech Poznan vs. Sunderland — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Juventus vs. Rennes — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Zagreb vs. Nijmegen — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Ararat vs. AZ Alkmaar — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Hoffenheim vs. Lyon — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Omonia vs. Benfica — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Olympiacos vs. Sparta — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Lillestroem vs. Real Sociedad — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Jagiellonia vs. Anderlecht — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Viktoria vs. Levski Sofia — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Celtic vs. Celta — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Beşiktaş vs. Crystal Palace — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Bournemouth vs. Milan — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

En síntesis