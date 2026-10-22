Alineaciones de Jagiellonia y Anderlecht por la Europa League: formaciones probables

Jagiellonia recibe a Anderlecht este jueves 22 de octubre desde las 14:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Jagiellonia viene de ganarle 3-1 a Ararat y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Anderlecht viene de caer 0-1 ante Zagreb y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Jagiellonia y Anderlecht
Jagiellonia (4-4-2): Slawomir Abramowicz, Rodrigo Conceição, Bernardo Vital, Yuki Kobayashi, Bartlomiej Wdowik, Kamil Jóźwiak, Taras Romanczuk, Ferslev Anders Klynge, Kajetan Szmyt, Ousmane Sow, Jesús Imaz Ballesté. DT: Adrian Siemieniec.
Anderlecht (4-4-2): Colin Coosemans, Ludwig Augustinsson, Andrew Omobamidele, Léo Pétrot, Ali Maamar, Marco Kana, Thelo Aasgaard, Marten Winkler, Lukáš Ambros, Danylo Sikan, Tawfik Bentayeb. DT: Vítor Bruno.
La previa de Jagiellonia y Anderlecht: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 22 de octubre
- Hora: 14:00 (hora de Perú)
- Próximo partido de Jagiellonia: vs. Levski Sofia, jueves 5 de noviembre
- Próximo partido de Anderlecht: vs. Red Bull, jueves 5 de noviembre