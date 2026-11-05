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Europa League

Levski Sofia vs. Jagiellonia: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 4 de la Europa League

Levski Sofia y Jagiellonia se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Vasil Levski National Stadium, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Levski Sofia vs. Jagiellonia, Europa League
Levski Sofia vs. Jagiellonia, Europa League

Levski Sofia recibe a Jagiellonia este jueves 5 de noviembre desde las 12:45 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Vasil Levski National Stadium. Hay un empate en la agenda pendiente para ambos: ninguno de los dos terminó de arrancar en esta Europa League y ya no quedan demasiadas fechas para acomodarse arriba de la tabla.

Un triunfo acá no resuelve la clasificación, pero empieza a marcar diferencia en una zona de la tabla donde todos están cerca de todos.

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La actualidad de ambos equipos

El Levski Sofia llega con un triunfo fresco en la cabeza, el 2-1 que sacó de visitante ante Viktoria, aunque antes había dejado puntos con un empate y una derrota como local frente a Red Bull. Está 17° con 4 unidades en tres presentaciones, números ajustados que lo obligan a ganar en casa si quiere meterse en la pelea por los puestos de arriba.

Jagiellonia, en cambio, viene de un golpe duro: cayó 3-0 como local ante Anderlecht después de haber goleado 3-1 al Ararat la fecha anterior. La irregularidad lo tiene 27° con apenas 3 puntos, y aunque mostró que puede hacer goles, también quedó expuesto cuando el rival aprieta.

Horario del partido

  • Perú: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

  • Perú: Disney+ Premium
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • Estados Unidos: Paramount+, ViX
  • España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 8

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs
  • Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs
  • Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs
  • Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs
  • Crystal Palace vs. Hoffenheim — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs
  • Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs
  • Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs
  • Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs
  • Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs
  • Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs
  • Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs
  • Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs
  • Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs
  • Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs
  • Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs
  • AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis

  • Levski Sofia y Jagiellonia se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Levski Sofia suma 4 puntos en el torneo.
  • Jagiellonia suma 3 puntos en el torneo.
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