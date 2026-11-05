Levski Sofia vs. Jagiellonia: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 4 de la Europa League

Levski Sofia y Jagiellonia se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Vasil Levski National Stadium, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Levski Sofia recibe a Jagiellonia este jueves 5 de noviembre desde las 12:45 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Vasil Levski National Stadium. Hay un empate en la agenda pendiente para ambos: ninguno de los dos terminó de arrancar en esta Europa League y ya no quedan demasiadas fechas para acomodarse arriba de la tabla.

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Un triunfo acá no resuelve la clasificación, pero empieza a marcar diferencia en una zona de la tabla donde todos están cerca de todos.

La actualidad de ambos equipos

El Levski Sofia llega con un triunfo fresco en la cabeza, el 2-1 que sacó de visitante ante Viktoria, aunque antes había dejado puntos con un empate y una derrota como local frente a Red Bull. Está 17° con 4 unidades en tres presentaciones, números ajustados que lo obligan a ganar en casa si quiere meterse en la pelea por los puestos de arriba.

Jagiellonia, en cambio, viene de un golpe duro: cayó 3-0 como local ante Anderlecht después de haber goleado 3-1 al Ararat la fecha anterior. La irregularidad lo tiene 27° con apenas 3 puntos, y aunque mostró que puede hacer goles, también quedó expuesto cuando el rival aprieta.

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Horario del partido

Perú: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

Perú: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+, ViX

Paramount+, ViX España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 8

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Crystal Palace vs. Hoffenheim — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis