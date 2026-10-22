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Europa League

Alineaciones de Sturm Graz y Marseille por la Europa League: formaciones probables

Sturm Graz y Marseille se enfrentan este jueves 22 de octubre por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Sturm Graz vs. Marseille, Europa League
Sturm Graz vs. Marseille, Europa League

Sturm Graz recibe a Marseille este jueves 22 de octubre desde las 11:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Sturm Graz viene de caer 0-3 ante Bournemouth y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Marseille viene de caer 0-1 ante Olympiacos y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Sturm Graz y Marseille

Sturm Graz (4-2-3-1): Ammar Helac, Arjan Malić, Joshua Quarshie, Paul Koller, Luís Balbo, Luca Weinhandl, Jacob Peter Hödl, Jon Gorenc Stankovič, Jürgen Heil, Oumar Diakité, Simon Seidl. DT: Fabio Ingolitsch.

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Marseille (4-2-3-1): Jeffrey De Lange, Timothy Weah, Bamo Meïté, Nayef Aguerd, Ulisses Garcia, Himad Abdelli, Angel Gomes, Nnadi Tocukvu, Amine Harit, Amine Gouiri, Igor Paixão. DT: Bruno Génésio.

La previa de Sturm Graz y Marseille: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 22 de octubre
  • Hora: 11:45 (hora de Perú)
  • Historial: 2 cruces — Sturm Graz ganó 1, Marseille ganó 1 y empataron 0
  • Último antecedente: 27/10/1999: Sturm Graz 3-2 Marseille
  • Próximo partido de Sturm Graz: vs. NK Celje, jueves 5 de noviembre
  • Próximo partido de Marseille: vs. Leverkusen, jueves 5 de noviembre
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