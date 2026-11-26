Hoffenheim y Sturm Graz se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el SNP Arena, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Hoffenheim recibe a Sturm Graz este jueves 26 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el SNP Arena. Con apenas cuatro puntos en cuatro fechas, Hoffenheim no se puede dar el lujo de regalar nada en esta Europa League. El margen de error para meterse entre los mejores del torneo ya casi no existe.

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Los dos equipos llegan con la misma cantidad de puntos y necesitan ganar para no quedar afuera de la pelea por la clasificación. Un triunfo local los acomoda de golpe en la tabla; un tropiezo complica el panorama para lo que queda de la fase de liga.

La actualidad de ambos equipos

El Hoffenheim llega golpeado en cuanto a resultados, aunque con algo de variedad: empató de visitante ante Crystal Palace en su presentación más reciente, pero antes había mostrado dos caras bien distintas, goleando 3-0 al Lyon de local y cayendo feo frente al Beşiktaş en esa misma condición. La irregularidad es el principal problema para un equipo que está 22° y necesita sumar de forma sostenida.

Sturm Graz tampoco atraviesa un buen momento. Viene de perder como local ante NK Celje, después de un triunfo ajustado sobre Marseille que había generado algo de aire. La caída 3-0 ante Bournemouth como visitante todavía pesa en el balance general del equipo austríaco, que marcha 24° con los mismos puntos que su rival de turno.

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El historial entre Hoffenheim y Sturm Graz

El historial entre ambos es mínimo: se enfrentaron una sola vez, en enero de 2016, con triunfo del Hoffenheim por 3-1. No hay demasiada historia reciente para sacar conclusiones, pero el único antecedente favorece claramente al equipo alemán.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 17/01/2016 Hoffenheim vs. Sturm Graz 3-1 Club Friendlies

Horario del partido

Perú: 15:00 hs

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Por dónde ver el partido

Perú: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+, ViX

Paramount+, ViX España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 7

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Beşiktaş vs. Hapoel — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Celta vs. Bournemouth — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Marseille vs. Levski Sofia — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Olympiacos vs. Milan — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Zagreb vs. Leverkusen — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Torreense vs. Celtic — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Juventus vs. Omonia — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Crystal Palace vs. Real Sociedad — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

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En síntesis