Bournemouth vs. Sturm Graz: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 2 de la Europa League

Bournemouth y Sturm Graz se enfrentan este jueves 15 de octubre, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

El jueves 15 de octubre el Bournemouth se mete de lleno en su segunda presentación por la Europa League, con la chance de afirmarse como uno de los candidatos del grupo. Enfrente estará un Sturm Graz que todavía busca su primer triunfo en la fase de liga.

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Ganar acá significa meterse entre los mejores ocho de la tabla general y asegurar una clasificación más cómoda a los playoffs. Para el Bournemouth es también una buena oportunidad de hacer valer la localía ante un rival que en su debut no pudo pasar del empate.

Horario del partido

Perú: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

El Bournemouth llegó a este duelo con una victoria de visitante ante la Real Sociedad por 2-1, resultado que lo dejó con 3 puntos y en la mitad de la tabla tras la primera fecha. El envión anímico le sirve para encarar el partido como favorito y con la idea de hacer pesar la localía.

El Sturm Graz, en cambio, no pudo pasar del 0-0 como local frente al Rennes en su estreno, lo que lo dejó con un único punto y más atrás en la clasificación. El equipo austríaco necesita sumar de visitante para no quedar relegado tan pronto en la fase de liga.

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Torreense vs. Sunderland — jueves 15 de octubre, 11:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad — jueves 15 de octubre, 11:45 hs

Lyon vs. Crystal Palace — jueves 15 de octubre, 11:45 hs

NK Celje vs. Omonia — jueves 15 de octubre, 11:45 hs

Lech Poznan vs. Leverkusen — jueves 15 de octubre, 11:45 hs

Red Bull vs. Milan — jueves 15 de octubre, 11:45 hs

AZ Alkmaar vs. Hapoel — jueves 15 de octubre, 11:45 hs

Sparta vs. Lillestroem — jueves 15 de octubre, 11:45 hs

Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

Ferencvaros vs. Viktoria — jueves 15 de octubre, 14:00 hs

En síntesis