Dónde ver EN VIVO Ararat vs. AZ Alkmaar por la jornada 3 de la Europa League: TV y streaming online

Ararat y AZ Alkmaar se enfrentan este jueves 22 de octubre, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Ararat recibe a AZ Alkmaar este jueves 22 de octubre desde las 11:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. El historial reciente marca una distancia enorme entre ambos y esta fecha de la liguilla europea puede confirmarla. Ararat todavía no sumó un solo punto y necesita un milagro para empezar a cambiar esa estadística.

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Para el equipo armenio, más que la clasificación, está en juego no quedar demasiado lejos en la tabla general antes de que el torneo entre en su recta decisiva. Para AZ Alkmaar, en cambio, la obligación es otra: estirar la racha positiva y asegurarse un lugar cómodo entre los que avanzan de ronda.

La actualidad de ambos equipos

Ararat llega golpeado. En la fecha pasada cayó 1-3 como visitante ante Jagiellonia y antes había perdido 1-4 de local frente a Sparta, así que sigue sin puntos y con apenas dos goles a favor en el certamen. La diferencia de nivel respecto a los rivales europeos se nota partido a partido y el equipo necesita urgente un resultado que le cambie el ánimo.

AZ Alkmaar, en cambio, llega entonado. Viene de ganarle 2-1 a Hapoel como local, después de haber caído 0-1 como visitante ante Sunderland en la fecha anterior. Son 3 puntos en dos presentaciones y la posición 20 todavía permite soñar con meterse entre los puestos de clasificación directa si el equipo sostiene el nivel mostrado en el último partido.

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Horario del partido

Perú: 11:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Sturm Graz vs. Marseille — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

OFI Crete vs. Leverkusen — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Lech Poznan vs. Sunderland — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Juventus vs. Rennes — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Zagreb vs. Nijmegen — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Ferencvaros vs. Torreense — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Hoffenheim vs. Lyon — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Omonia vs. Benfica — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Olympiacos vs. Sparta — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Lillestroem vs. Real Sociedad — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Jagiellonia vs. Anderlecht — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Viktoria vs. Levski Sofia — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Celtic vs. Celta — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Beşiktaş vs. Crystal Palace — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Bournemouth vs. Milan — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

En síntesis