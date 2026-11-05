Dónde ver EN VIVO AZ Alkmaar vs. Juventus por la jornada 4 de la Europa League: TV y streaming online

AZ Alkmaar y Juventus se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el AFAS Stadion, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

AZ Alkmaar recibe a Juventus este jueves 5 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el AFAS Stadion. Juventus llega como el equipo llamado a dominar, pero la Europa League viene demostrando que ningún resultado está garantizado de antemano. El AZ necesita puntos para no quedar relegado en la pelea por los puestos de arriba.

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Ambos buscan afianzarse en la fase de liga y evitar sobresaltos antes de que el calendario se complique. Un triunfo acá pesa doble: suma y además manda un mensaje al resto del lote.

La actualidad de ambos equipos

El AZ Alkmaar viene de una goleada clara como visitante ante Ararat, resultado que le permitió levantar cabeza después de la derrota sufrida frente a Sunderland. Son 6 puntos en tres presentaciones y el décimo puesto, una posición que invita a seguir sumando para meterse entre los mejores del certamen.

Juventus llega con la tranquilidad de no haber perdido en sus últimas salidas, aunque el empate como local ante Rennes dejó la sensación de que el equipo puede dar más. Con 7 puntos y la séptima ubicación, la visita a Países Bajos es una chance concreta de reafirmar el buen nivel mostrado ante Celta y Nijmegen.

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Horario del partido

Perú: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Crystal Palace vs. Hoffenheim — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis