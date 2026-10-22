Alineaciones de Ararat y AZ Alkmaar por la Europa League: formaciones confirmadas

Ararat recibe a AZ Alkmaar este jueves 22 de octubre desde las 11:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Ararat viene de caer 1-3 ante Jagiellonia y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. AZ Alkmaar viene de ganarle 2-1 a Hapoel y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Ararat y AZ Alkmaar
Ararat (4-3-3): João Bravim, Hugo Oliveira, Edgar Grigoryan, Juan Balanta, Bruno Wilson, Alexandros Malis, Armen Ambartsumyan, Maxence Carlier, Sandro Lima, Artur Serobyan, Zhirayr Shaghoyan. DT: Manuel Jorge da Silva Cruz.
AZ Alkmaar (4-3-3): Jari De Busser, Seiya Maikuma, Mees de Wit, Valdemar Byskov, Lewis Schouten, Wesley Hoedt, Peer Koopmeiners, Dave Kwakman, Bendegúz Kovács, Weslley Patati, Ayoub Oufkir. DT: Leeroy Echteld.
Suplentes de Ararat: Alioune Ndour, Arayik Eloyan, França, Luís Felipe, Bruno Pereira, Karen Muradyan, Arman Nersesyan, Benny.
Suplentes de AZ Alkmaar: Jerolldino Bergraaf, Wassim Bouziane, Mateo Chávez, Ro-Zangelo Daal, Elijah Dijkstra, Rion Ichihara, Denso Kasius, Mexx Meerdink, Rome-Jayden Owusu-Oduro, Calvin Stengs, Hobie Verhulst, Hessel de Wit.
La previa de Ararat y AZ Alkmaar: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 22 de octubre
- Hora: 11:45 (hora de Perú)
- Próximo partido de Ararat: vs. Torreense, jueves 5 de noviembre
- Próximo partido de AZ Alkmaar: vs. Juventus, jueves 5 de noviembre