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Europa League

Alineaciones de Ararat y AZ Alkmaar por la Europa League: formaciones confirmadas

Ararat y AZ Alkmaar se enfrentan este jueves 22 de octubre por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Ararat vs. AZ Alkmaar, Europa League
Ararat vs. AZ Alkmaar, Europa League

Ararat recibe a AZ Alkmaar este jueves 22 de octubre desde las 11:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Ararat viene de caer 1-3 ante Jagiellonia y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. AZ Alkmaar viene de ganarle 2-1 a Hapoel y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Ararat y AZ Alkmaar

Ararat (4-3-3): João Bravim, Hugo Oliveira, Edgar Grigoryan, Juan Balanta, Bruno Wilson, Alexandros Malis, Armen Ambartsumyan, Maxence Carlier, Sandro Lima, Artur Serobyan, Zhirayr Shaghoyan. DT: Manuel Jorge da Silva Cruz.

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AZ Alkmaar (4-3-3): Jari De Busser, Seiya Maikuma, Mees de Wit, Valdemar Byskov, Lewis Schouten, Wesley Hoedt, Peer Koopmeiners, Dave Kwakman, Bendegúz Kovács, Weslley Patati, Ayoub Oufkir. DT: Leeroy Echteld.

Suplentes de Ararat: Alioune Ndour, Arayik Eloyan, França, Luís Felipe, Bruno Pereira, Karen Muradyan, Arman Nersesyan, Benny.

Suplentes de AZ Alkmaar: Jerolldino Bergraaf, Wassim Bouziane, Mateo Chávez, Ro-Zangelo Daal, Elijah Dijkstra, Rion Ichihara, Denso Kasius, Mexx Meerdink, Rome-Jayden Owusu-Oduro, Calvin Stengs, Hobie Verhulst, Hessel de Wit.

La previa de Ararat y AZ Alkmaar: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 22 de octubre
  • Hora: 11:45 (hora de Perú)
  • Próximo partido de Ararat: vs. Torreense, jueves 5 de noviembre
  • Próximo partido de AZ Alkmaar: vs. Juventus, jueves 5 de noviembre
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