Lech Poznan vs. Sunderland en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Europa League

Lech Poznan y Sunderland se enfrentan este jueves 22 de octubre, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Lech Poznan recibe a Sunderland este jueves 22 de octubre desde las 11:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. El Lech Poznan llega golpeado y sin margen de error, mientras el Sunderland quiere confirmar que su arranque europeo no fue casualidad.

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Todavía es temprano en la fase de liga de la Europa League, pero las diferencias ya empiezan a marcarse: un triunfo puede acomodar a un equipo entre los puestos de clasificación directa y una nueva derrota puede dejar al otro casi sin chances.

La actualidad de ambos equipos

El Lech Poznan no arrancó nada bien en esta edición del torneo. Perdió sus dos presentaciones por 4-0, primero como visitante ante Crystal Palace y después de local frente a Leverkusen, y hoy ocupa el último lugar de la tabla general sin puntos ni goles a favor. La diferencia abismal en los marcadores pesa tanto como los resultados en sí.

El Sunderland, en cambio, llega con el envión de dos victorias al hilo. Ganó 1-0 como local ante AZ Alkmaar y después se impuso 2-1 en su visita a Torreense, una seguidilla que lo tiene entre los primeros diez de la tabla con puntaje ideal. El equipo inglés quiere aprovechar el presente rival para seguir prendido arriba.

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Horario del partido

Perú: 11:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Sturm Graz vs. Marseille — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

OFI Crete vs. Leverkusen — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Juventus vs. Rennes — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Zagreb vs. Nijmegen — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Ferencvaros vs. Torreense — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Ararat vs. AZ Alkmaar — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Hoffenheim vs. Lyon — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Omonia vs. Benfica — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Olympiacos vs. Sparta — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Lillestroem vs. Real Sociedad — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Jagiellonia vs. Anderlecht — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Viktoria vs. Levski Sofia — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Celtic vs. Celta — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Beşiktaş vs. Crystal Palace — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Bournemouth vs. Milan — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

En síntesis