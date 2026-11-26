Union Saint-Gilloise y Lech Poznan se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el King Power at Den Dreef Stadion, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Union Saint-Gilloise recibe a Lech Poznan este jueves 26 de noviembre desde las 12:45 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el King Power at Den Dreef Stadion. El invicto del Union Saint-Gilloise en esta Europa League tiene un rival ideal para seguir sumando puntos. El equipo belga llega como candidato claro a estirar su gran arranque en la fase de liga.

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Están en juego los puestos de privilegio que dan el pase directo a octavos, y una victoria acomodaría al local entre los mejores ocho de la tabla general.

La actualidad de ambos equipos

El Union Saint-Gilloise viene de ganarle 2-1 a Celta como visitante y acumula una buena racha que lo tiene cuarto con 10 puntos en cuatro presentaciones. Antes de eso había goleado 4-0 de local al Hapoel y rescatado un empate ante Real Sociedad, así que llega a este cruce sin margen para la sorpresa: todo indica que quiere consolidarse entre los primeros del certamen.

Lech Poznan atraviesa un presente complicado en Europa. Cayó 1-3 ante Benfica como visitante en su última salida, después de un empate 1-1 como local frente a Sunderland y una dura derrota 0-4 ante Leverkusen. Con un solo punto en cuatro fechas, el equipo polaco está 35° y necesita revertir la imagen cuanto antes si quiere mantener alguna chance de meterse en los puestos que dan continuidad en el torneo.

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Horario del partido

Perú: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Beşiktaş vs. Hapoel — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Celta vs. Bournemouth — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Marseille vs. Levski Sofia — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Olympiacos vs. Milan — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Zagreb vs. Leverkusen — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 12:45 hs

Torreense vs. Celtic — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Hoffenheim vs. Sturm Graz — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Juventus vs. Omonia — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Crystal Palace vs. Real Sociedad — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis