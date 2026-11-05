Benfica vs. Lech Poznan en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Europa League

Benfica y Lech Poznan se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Estadio do Sport Lisboa e Benfica, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Benfica recibe a Lech Poznan este jueves 5 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Estadio do Sport Lisboa e Benfica. El Benfica llega lanzado a esta cuarta jornada de la fase de liga y quiere seguir prendido a los puestos de arriba. Enfrente tiene a un Lech Poznan que todavía no logró ganar y necesita reaccionar antes de que la clasificación se le escape.

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Son realidades opuestas: uno pelea por meterse entre los mejores del torneo, el otro busca sumar sus primeros puntos de a tres para no quedar afuera de cualquier chance de avanzar.

La actualidad de ambos equipos

El equipo portugués viene de una goleada 4-1 en su visita a Omonia y ya había hecho lo propio ante el Celtic en Lisboa por el mismo marcador. Con nueve puntos en tres presentaciones y el segundo lugar de la tabla, el Benfica se metió en una racha que lo ilusiona tanto en la Europa League como en su torneo local.

El Lech Poznan, en cambio, no logra despegar. Cayó 4-0 ante el Leverkusen en su cancha y antes había perdido con el mismo resultado como visitante frente al Crystal Palace. El empate 1-1 ante Sunderland fue lo más rescatable de su arranque, aunque con un solo punto en tres fechas y en el puesto 32, el margen para seguir en carrera se achica partido a partido.

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El historial entre Benfica y Lech Poznan

El historial es corto pero clarísimo a favor del Benfica, que ganó los dos enfrentamientos que disputaron, ambos en 2020. En esa serie sumó ocho goles contra apenas dos del Lech Poznan, con un 4-0 y un 4-2 que marcaron una diferencia notoria entre ambos.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/12/2020 Benfica vs. Lech Poznan 4-0 UEFA Europa League 22/10/2020 Lech Poznan vs. Benfica 2-4 UEFA Europa League

Horario del partido

Perú: 15:00 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Crystal Palace vs. Hoffenheim — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

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En síntesis