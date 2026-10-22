Lillestroem vs. Real Sociedad en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Europa League

Lillestroem y Real Sociedad se enfrentan este jueves 22 de octubre, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Lillestroem recibe a Real Sociedad este jueves 22 de octubre desde las 14:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Hay necesidad de puntos en los dos lados y eso puede definir el partido más que cualquier otra cosa. Ninguno pudo ganar en la fase de liga y la tabla empieza a apretar.

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La Real Sociedad llega con el rótulo de favorita, pero en esta edición de la Europa League todavía no traduce ese favoritismo en resultados. Para el Lillestroem, en cambio, el partido es una oportunidad concreta de sumar de local y meterse en la pelea por la clasificación.

La actualidad de ambos equipos

El Lillestroem está 22° con apenas un punto en dos presentaciones. Viene de rescatar un empate 1-1 como visitante ante el Sparta, después de haber caído 1-2 de local frente al Torreense en el estreno del torneo. El equipo noruego necesita un triunfo para no quedar descolgado del grupo de arriba en la fase de liga.

La Real Sociedad no está mucho mejor. Marcha 23° con el mismo punto que su rival de turno, tras empatar 1-1 de visitante contra el Union Saint-Gilloise. Antes había perdido 1-2 como local ante el Bournemouth, un resultado que todavía pesa en su arranque europeo y que obliga al equipo español a reaccionar cuanto antes.

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Horario del partido

Perú: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Perú: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+, DAZN

Paramount+, DAZN España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones 3

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Sturm Graz vs. Marseille — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

OFI Crete vs. Leverkusen — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Lech Poznan vs. Sunderland — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Juventus vs. Rennes — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Zagreb vs. Nijmegen — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Ferencvaros vs. Torreense — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Ararat vs. AZ Alkmaar — jueves 22 de octubre, 11:45 hs

Hoffenheim vs. Lyon — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Omonia vs. Benfica — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Olympiacos vs. Sparta — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Jagiellonia vs. Anderlecht — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Viktoria vs. Levski Sofia — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Celtic vs. Celta — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Beşiktaş vs. Crystal Palace — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

Bournemouth vs. Milan — jueves 22 de octubre, 14:00 hs

En síntesis