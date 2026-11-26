Lyon y Lillestroem se enfrentan este jueves 26 de noviembre en el Parc Olympique Lyonnais por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Lyon recibe a Lillestroem este jueves 26 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Parc Olympique Lyonnais. Lyon viene de empatar 1-1 con Real Sociedad y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Lillestroem viene de caer 0-1 ante Viktoria y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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