Dónde ver EN VIVO Lillestroem vs. Viktoria por la jornada 4 de la Europa League: TV y streaming online

Lillestroem recibe a Viktoria este jueves 5 de noviembre desde las 12:45 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Estadio Åråsen. Hay partidos que se juegan más por necesidad que por ambición, y este es uno de ellos: ambos equipos llegan sin puntos para respirar tranquilos en la Europa League.
Ninguno de los dos pudo ganar en lo que va del torneo y la diferencia de gol empieza a pesar. Para los dos, sumar de una vez se volvió urgente.
La actualidad de ambos equipos
El Lillestroem viene de una goleada dura, 0-6 ante Real Sociedad, que dejó heridas visibles. Antes había rescatado un empate como visitante frente a Sparta, pero el funcionamiento sigue sin aparecer y la caída inicial ante Torreense marcó el tono de una fase de grupos para el olvido. Está 31° entre 36 equipos y necesita revertir la imagen en su cancha.
Viktoria tampoco encontró variantes: cayó con Levski Sofia de local, perdió como visitante ante Ferencvaros y arrancó el torneo con una caída clara frente a Union Saint-Gilloise. Tres presentaciones, tres derrotas, cero puntos. Está 33° y el margen para seguir con aspiraciones en la fase se achica partido a partido.
Horario del partido
- Perú: 12:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 6
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs
- Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs
- Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs
- Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs
- Crystal Palace vs. Hoffenheim — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs
- Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs
- Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs
- Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs
- Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs
- Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs
- Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs
- Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs
- Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs
- Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs
- Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs
- AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Lillestroem y Viktoria se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Lillestroem suma 1 punto en el torneo.
- Viktoria suma 0 puntos en el torneo.