Dónde ver EN VIVO Lillestroem vs. Viktoria por la jornada 4 de la Europa League: TV y streaming online

Lillestroem y Viktoria se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Estadio Åråsen, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Lillestroem recibe a Viktoria este jueves 5 de noviembre desde las 12:45 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Estadio Åråsen. Hay partidos que se juegan más por necesidad que por ambición, y este es uno de ellos: ambos equipos llegan sin puntos para respirar tranquilos en la Europa League.

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Ninguno de los dos pudo ganar en lo que va del torneo y la diferencia de gol empieza a pesar. Para los dos, sumar de una vez se volvió urgente.

La actualidad de ambos equipos

El Lillestroem viene de una goleada dura, 0-6 ante Real Sociedad, que dejó heridas visibles. Antes había rescatado un empate como visitante frente a Sparta, pero el funcionamiento sigue sin aparecer y la caída inicial ante Torreense marcó el tono de una fase de grupos para el olvido. Está 31° entre 36 equipos y necesita revertir la imagen en su cancha.

Viktoria tampoco encontró variantes: cayó con Levski Sofia de local, perdió como visitante ante Ferencvaros y arrancó el torneo con una caída clara frente a Union Saint-Gilloise. Tres presentaciones, tres derrotas, cero puntos. Está 33° y el margen para seguir con aspiraciones en la fase se achica partido a partido.

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Horario del partido

Perú: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

Perú: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+, ViX

Paramount+, ViX España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 6

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Crystal Palace vs. Hoffenheim — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 12:45 hs

Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis