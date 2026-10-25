Alineaciones de Athletic Bilbao y Getafe por la LaLiga: formaciones probables

Athletic Bilbao y Getafe se enfrentan este domingo 25 de octubre en el San Mames Stadium por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Athletic Bilbao recibe a Getafe este domingo 25 de octubre desde las 08:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el San Mames Stadium. Athletic Bilbao viene de caer 1-3 ante Levante y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Getafe viene de empatar 1-1 con Rayo Vallecano y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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