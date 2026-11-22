Getafe y Atlético de Madrid se enfrentan este domingo 22 de noviembre, en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez, por la jornada 13 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Getafe recibe a Atlético de Madrid este domingo 22 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez. El Atlético de Madrid llega como candidato claro a este duelo y no quiere perder terreno en la pelea de arriba. Getafe, en cambio, necesita un resultado que corte la racha de resultados irregulares.

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La diferencia de puntos entre ambos es amplia y eso solo aumenta la presión sobre el local, que buscará aprovechar la localía para dar una sorpresa en la tabla.

La actualidad de ambos equipos

Getafe viene de caer 0-2 como visitante ante Villarreal, luego de una goleada en contra frente al Athletic Bilbao que interrumpió el buen momento que había mostrado al vencer 3-1 al Sevilla. El equipo está 15° con 12 unidades en 12 fechas, una campaña irregular que lo obliga a sumar de local si quiere acercarse a la mitad de tabla.

El Atlético de Madrid, tercero con 28 puntos, llega golpeado tras perder 1-2 como local frente a Barcelona, un traspié que cortó una seguidilla de triunfos ante Levante y Deportivo La Coruña. Aun así, el equipo de Diego Simeone mantiene un andar sólido en el campeonato y necesita reaccionar rápido para no perder más terreno con los de arriba.

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El historial entre Getafe y Atlético de Madrid

El historial es ampliamente favorable al Atlético de Madrid, que ganó 34 de los 50 enfrentamientos frente a los 5 triunfos de Getafe, con 11 empates en el medio. La diferencia de gol también lo refleja: 90 tantos convertidos por los colchoneros contra 29 del Getafe.

En los cruces más recientes la tendencia se mantiene. El Atlético ganó los dos últimos duelos, incluido un 4-1 contundente, y en la última década Getafe apenas logró imponerse en un par de ocasiones como local.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/07/2026 Atlético de Madrid vs. Getafe 4-1 Club Friendlies 14/03/2026 Atlético de Madrid vs. Getafe 1-0 Primera División 23/11/2025 Getafe vs. Atlético de Madrid 0-1 Primera División 09/03/2025 Getafe vs. Atlético de Madrid 2-1 Primera División 04/02/2025 Atlético de Madrid vs. Getafe 5-0 Copa del Rey 15/12/2024 Atlético de Madrid vs. Getafe 1-0 Primera División 03/08/2024 Getafe vs. Atlético de Madrid 1-3 Club Friendlies 15/05/2024 Getafe vs. Atlético de Madrid 0-3 Primera División 19/12/2023 Atlético de Madrid vs. Getafe 3-3 Primera División 04/02/2023 Atlético de Madrid vs. Getafe 1-1 Primera División

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Horario del partido

Perú: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Barcelona vs. Villarreal — domingo 22 de noviembre, 08:00 hs

Racing de Santander vs. Real Sociedad — domingo 22 de noviembre, 10:15 hs

Osasuna vs. Málaga — domingo 22 de noviembre, 12:30 hs

Levante vs. Elche — lunes 23 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis