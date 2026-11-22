Getafe recibe a Atlético de Madrid este domingo 22 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez. El Atlético de Madrid llega como candidato claro a este duelo y no quiere perder terreno en la pelea de arriba. Getafe, en cambio, necesita un resultado que corte la racha de resultados irregulares.
La diferencia de puntos entre ambos es amplia y eso solo aumenta la presión sobre el local, que buscará aprovechar la localía para dar una sorpresa en la tabla.
La actualidad de ambos equipos
Getafe viene de caer 0-2 como visitante ante Villarreal, luego de una goleada en contra frente al Athletic Bilbao que interrumpió el buen momento que había mostrado al vencer 3-1 al Sevilla. El equipo está 15° con 12 unidades en 12 fechas, una campaña irregular que lo obliga a sumar de local si quiere acercarse a la mitad de tabla.
El Atlético de Madrid, tercero con 28 puntos, llega golpeado tras perder 1-2 como local frente a Barcelona, un traspié que cortó una seguidilla de triunfos ante Levante y Deportivo La Coruña. Aun así, el equipo de Diego Simeone mantiene un andar sólido en el campeonato y necesita reaccionar rápido para no perder más terreno con los de arriba.
El historial entre Getafe y Atlético de Madrid
El historial es ampliamente favorable al Atlético de Madrid, que ganó 34 de los 50 enfrentamientos frente a los 5 triunfos de Getafe, con 11 empates en el medio. La diferencia de gol también lo refleja: 90 tantos convertidos por los colchoneros contra 29 del Getafe.
En los cruces más recientes la tendencia se mantiene. El Atlético ganó los dos últimos duelos, incluido un 4-1 contundente, y en la última década Getafe apenas logró imponerse en un par de ocasiones como local.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/07/2026
|Atlético de Madrid vs. Getafe
|4-1
|Club Friendlies
|14/03/2026
|Atlético de Madrid vs. Getafe
|1-0
|Primera División
|23/11/2025
|Getafe vs. Atlético de Madrid
|0-1
|Primera División
|09/03/2025
|Getafe vs. Atlético de Madrid
|2-1
|Primera División
|04/02/2025
|Atlético de Madrid vs. Getafe
|5-0
|Copa del Rey
|15/12/2024
|Atlético de Madrid vs. Getafe
|1-0
|Primera División
|03/08/2024
|Getafe vs. Atlético de Madrid
|1-3
|Club Friendlies
|15/05/2024
|Getafe vs. Atlético de Madrid
|0-3
|Primera División
|19/12/2023
|Atlético de Madrid vs. Getafe
|3-3
|Primera División
|04/02/2023
|Atlético de Madrid vs. Getafe
|1-1
|Primera División
Horario del partido
- Perú: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Barcelona vs. Villarreal — domingo 22 de noviembre, 08:00 hs
- Racing de Santander vs. Real Sociedad — domingo 22 de noviembre, 10:15 hs
- Osasuna vs. Málaga — domingo 22 de noviembre, 12:30 hs
- Levante vs. Elche — lunes 23 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Getafe y Atlético de Madrid se enfrentan este domingo 22 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Getafe suma 12 puntos en el torneo.
- Atlético de Madrid suma 28 puntos en el torneo.