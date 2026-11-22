Getafe recibe a Atlético de Madrid este domingo 22 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez. Getafe viene de caer 0-2 ante Villarreal y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Atlético de Madrid viene de caer 1-2 ante Barcelona y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Getafe y Atlético de Madrid
Getafe (3-4-1-2): Dávid Soria, Dani Carvajal, Sebastián Boselli, Zaid Romero, Andrés García, Djené, Ramón Terrats, Orel Mangala, Johan Mojica, Martín Satriano, Enes Ünal. DT: José Bordalás.
Atlético de Madrid (4-3-3): Jan Oblak, Marcos Llorente, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Alex Grimaldo, Pablo Barrios, Koke, Johnny Cardoso, Giuliano Simeone, Julián Alvarez, Álex Baena. DT: Diego Simeone.
Bajas y ausentes de Getafe y Atlético de Madrid
Getafe:
- Juanmi Jiménez (lesión de rodilla)
- Chrisantus Uche (rotura de ligamentos cruzados)
- Nemanja Gudelj (ausencia; vuelve en 1 fecha)
Atlético de Madrid:
- Alejandro Grimaldo (enfermedad; vuelve en 1-2 semanas)
- Cristian Romero (lesión muscular)
La previa de Getafe y Atlético de Madrid: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 22 de noviembre
- Hora: 15:00 (hora de Perú)
- Estadio: Estadio Coliseum Alfonso Pérez
- Historial: 50 cruces — Getafe ganó 5, Atlético de Madrid ganó 34 y empataron 11
- Último antecedente: 29/07/2026: Atlético de Madrid 4-1 Getafe
- Próximo partido de Getafe: vs. Espanyol, lunes 30 de noviembre
- Próximo partido de Atlético de Madrid: vs. Elche, sábado 28 de noviembre