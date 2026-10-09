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Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Villarreal por la jornada 8 de la LaLiga: TV y streaming online

Real Madrid y Villarreal se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Estadio Santiago Bernabeu, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Real Madrid vs. Villarreal, LaLiga
Real Madrid vs. Villarreal, LaLiga

Real Madrid es local ante Villarreal este sábado 10 de octubre en el Estadio Santiago Bernabeu por la octava jornada de la LaLiga.

Real Madrid llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Villarreal tratará de dar el golpe.

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Horario del partido

  • Perú: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Perú: DIRECTV Sports

La actualidad de ambos equipos

Real Madrid viene de perder 1-2 como visitante ante Atlético de Madrid. El equipo ocupa el puesto 4 con 15 puntos. Antes ganó 3-2 como visitante ante Elche.

Villarreal ganó 3-1 como local ante Levante en la fecha anterior. Villarreal está 9° en la tabla con 8 puntos. Antes ganó 3-1 como visitante ante Málaga.

El historial entre Real Madrid y Villarreal

Real Madrid y Villarreal se enfrentaron 53 veces en los últimos años: 30 triunfos de Real Madrid, 6 de Villarreal y 17 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
24/01/2026Villarreal vs. Real Madrid0-2Primera División
04/10/2025Real Madrid vs. Villarreal3-1Primera División
15/03/2025Villarreal vs. Real Madrid1-2Primera División
05/10/2024Real Madrid vs. Villarreal2-0Primera División
19/05/2024Villarreal vs. Real Madrid4-4Primera División
17/12/2023Real Madrid vs. Villarreal4-1Primera División
08/04/2023Real Madrid vs. Villarreal2-3Primera División
19/01/2023Villarreal vs. Real Madrid2-3Copa del Rey
07/01/2023Villarreal vs. Real Madrid2-1Primera División
12/02/2022Villarreal vs. Real Madrid0-0Primera División

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao — sábado 10 de octubre, 07:00 hs
  • Alavés vs. Atlético de Madrid — sábado 10 de octubre, 09:15 hs
  • Barcelona vs. Getafe — sábado 10 de octubre, 11:30 hs
  • Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 07:00 hs
  • Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 09:15 hs
  • Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 11:30 hs
  • Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 14:00 hs
  • Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 14:00 hs

En síntesis

  • Real Madrid y Villarreal se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por DIRECTV Sports.
  • Real Madrid suma 15 puntos en el torneo.
  • Villarreal suma 8 puntos en el torneo.
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