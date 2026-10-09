Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Villarreal por la jornada 8 de la LaLiga: TV y streaming online

Real Madrid es local ante Villarreal este sábado 10 de octubre en el Estadio Santiago Bernabeu por la octava jornada de la LaLiga.
Real Madrid llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Villarreal tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- Perú: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: DIRECTV Sports
La actualidad de ambos equipos
Real Madrid viene de perder 1-2 como visitante ante Atlético de Madrid. El equipo ocupa el puesto 4 con 15 puntos. Antes ganó 3-2 como visitante ante Elche.
Villarreal ganó 3-1 como local ante Levante en la fecha anterior. Villarreal está 9° en la tabla con 8 puntos. Antes ganó 3-1 como visitante ante Málaga.
El historial entre Real Madrid y Villarreal
Real Madrid y Villarreal se enfrentaron 53 veces en los últimos años: 30 triunfos de Real Madrid, 6 de Villarreal y 17 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/01/2026
|Villarreal vs. Real Madrid
|0-2
|Primera División
|04/10/2025
|Real Madrid vs. Villarreal
|3-1
|Primera División
|15/03/2025
|Villarreal vs. Real Madrid
|1-2
|Primera División
|05/10/2024
|Real Madrid vs. Villarreal
|2-0
|Primera División
|19/05/2024
|Villarreal vs. Real Madrid
|4-4
|Primera División
|17/12/2023
|Real Madrid vs. Villarreal
|4-1
|Primera División
|08/04/2023
|Real Madrid vs. Villarreal
|2-3
|Primera División
|19/01/2023
|Villarreal vs. Real Madrid
|2-3
|Copa del Rey
|07/01/2023
|Villarreal vs. Real Madrid
|2-1
|Primera División
|12/02/2022
|Villarreal vs. Real Madrid
|0-0
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao — sábado 10 de octubre, 07:00 hs
- Alavés vs. Atlético de Madrid — sábado 10 de octubre, 09:15 hs
- Barcelona vs. Getafe — sábado 10 de octubre, 11:30 hs
- Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 07:00 hs
- Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 09:15 hs
- Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 11:30 hs
- Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 14:00 hs
- Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 14:00 hs
En síntesis
- Real Madrid y Villarreal se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports.
- Real Madrid suma 15 puntos en el torneo.
- Villarreal suma 8 puntos en el torneo.