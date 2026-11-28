Real Madrid y Alavés se ven las caras por primera vez en LaLiga 2026-27. Por la fecha 14 del campeonato español, existe un enorme favorito para quedarse con la victoria y son los merengues quienes jugarán con el aliento de sus hinchas en el Estadio Santiago Bernabéu. Dicho esto, vamos a ver qué modificaciones y variantes realizan los entrenadores para este prometedor encuentro.
Recordemos que Real Madrid es uno de los máximos candidatos al título y ahora mismo está a tan solo tres puntos del líder FC Barcelona, así que el triunfo el día de hoy es realmente imperativo. Alavés está noveno en la tabla de posiciones y para seguir escalando también requiere de la victoria, así que no llegará a especular y pretende sorprender de la mejor manera en este duelo.
Las alineaciones titulares de Real Madrid vs. Alavés por LaLiga
Real Madrid | Thibaut Courtois; Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler; Yan Diomande, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. DT: José Mourinho.
Alavés | Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Jonny Otto; Ángel Pérez, Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Ander Guevara, Abde Rebbach; Lucas Boyé y Toni Martínez. DT: Quique Sánchez Flores.
Horarios de Real Madrid vs. Alavés por LaLiga
- 13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 16:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
- 17:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 21:00 | España
Canales de Real Madrid vs. Alavés por LaLiga
- España | M+ LALIGA, M+ LALIGA HDR, LaLiga TV Bar y LaLiga TV
- Sudamérica | ESPN y Disney+
- México | Sky Sports
- Estados Unidos | ESPN Deportes y ESPN+
DATOS CLAVES
- Real Madrid y Alavés se enfrentan hoy en el Santiago Bernabéu por la fecha 14.
- 15:00 de Perú y 21:00 de España iniciará el partido correspondiente a LaLiga 2026-27.
- ESPN, Disney+ y M+ LALIGA transmitirán el encuentro para Sudamérica y España respectivamente.