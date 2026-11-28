Real Madrid y Alavés se ven las caras por primera vez en LaLiga 2026-27. Por la fecha 14 del campeonato español, existe un enorme favorito para quedarse con la victoria y son los merengues quienes jugarán con el aliento de sus hinchas en el Estadio Santiago Bernabéu. Dicho esto, vamos a ver qué modificaciones y variantes realizan los entrenadores para este prometedor encuentro.

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Recordemos que Real Madrid es uno de los máximos candidatos al título y ahora mismo está a tan solo tres puntos del líder FC Barcelona, así que el triunfo el día de hoy es realmente imperativo. Alavés está noveno en la tabla de posiciones y para seguir escalando también requiere de la victoria, así que no llegará a especular y pretende sorprender de la mejor manera en este duelo.

Las alineaciones titulares de Real Madrid vs. Alavés por LaLiga

Real Madrid | Thibaut Courtois; Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler; Yan Diomande, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. DT: José Mourinho.

Alavés | Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Jonny Otto; Ángel Pérez, Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Ander Guevara, Abde Rebbach; Lucas Boyé y Toni Martínez. DT: Quique Sánchez Flores.

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Horarios de Real Madrid vs. Alavés por LaLiga

13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

17:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

Canales de Real Madrid vs. Alavés por LaLiga

España | M+ LALIGA, M+ LALIGA HDR, LaLiga TV Bar y LaLiga TV

Sudamérica | ESPN y Disney+

México | Sky Sports

Estados Unidos | ESPN Deportes y ESPN+

DATOS CLAVES

Real Madrid y Alavés se enfrentan hoy en el Santiago Bernabéu por la fecha 14.

se enfrentan hoy en el Santiago Bernabéu por la fecha 14. 15:00 de Perú y 21:00 de España iniciará el partido correspondiente a LaLiga 2026-27.

iniciará el partido correspondiente a LaLiga 2026-27. ESPN, Disney+ y M+ LALIGA transmitirán el encuentro para Sudamérica y España respectivamente.