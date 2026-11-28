Real Madrid y Alavés se enfrentan el día de hoy en el marco de la fecha 14 de LaLiga. El Estadio Santiago Bernabéu será testigo de uno de los partidos más resonantes de la jornada española por lo que se juegan ambos equipos. Mientras los merengues buscan acercarse al primer puesto del campeonato, los albiazules requieren del triunfo para seguir escalando en la tabla de posiciones.

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En cuanto a los antecedentes más recientes de ambos equipos, Real Madrid viene de derrotar 2-1 a Celta, golear 3-0 a Valencia de visita y consiguió el mismo resultado frente a Racing de Santander. Por otro lado, Alavés se impuso 3-1 contra Deportivo, empató 0-0 frente a Sevilla y cayó derrotado 6-1 frente a FC Barcelona. Es decir, ahora las dos escuadras saldrán en búsqueda del triunfo.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Alavés por LaLiga?

13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

17:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

¿Dónde ver Real Madrid vs. Alavés por LaLiga?

España | M+ LALIGA, M+ LALIGA HDR, LaLiga TV Bar y LaLiga TV

Sudamérica | ESPN y Disney+

México | Sky Sports

Estados Unidos | ESPN Deportes y ESPN+

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Posibles alineaciones de Real Madrid vs. Alavés por LaLiga

Real Madrid | Thibaut Courtois; Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler; Yan Diomande, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. DT: José Mourinho.

Alavés | Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Jonny Otto; Ángel Pérez, Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Ander Guevara, Abde Rebbach; Lucas Boyé y Toni Martínez. DT: Quique Sánchez Flores.

DATOS CLAVES

Real Madrid y Alavés se enfrentan hoy en el Santiago Bernabéu por la fecha 14.

se enfrentan hoy en el Santiago Bernabéu por la fecha 14. 15:00 de Perú y 21:00 de España iniciará el partido correspondiente a LaLiga.

iniciará el partido correspondiente a LaLiga. ESPN, Disney+ y M+ LALIGA transmitirán el encuentro en Sudamérica y España respectivamente.