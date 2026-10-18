Málaga vs. Real Sociedad en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 9 de la LaLiga

Málaga recibe a Real Sociedad este domingo 18 de octubre desde las 11:30 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la LaLiga. El Málaga llega como el único equipo que todavía no logró despegar en la tabla y necesita un resultado que le cambie el ánimo cuanto antes. Enfrente va a tener a un rival que viene de ganar y que mira hacia arriba.
Para el local esto ya no es sobre sumar de forma cómoda, es evitar que la distancia con el resto se haga cada vez más difícil de remontar. La Real Sociedad, en cambio, llega con la chance de meterse en la pelea por los puestos de arriba si se lleva los tres puntos.
La actualidad de ambos equipos
El Málaga es el colista de LaLiga con apenas 4 puntos en 8 fechas, un arranque que lo deja complicado desde ya. Llega de rescatar un empate 1-1 como local ante el Espanyol, aunque antes había caído como visitante frente al Getafe y también de local contra el Villarreal, un dato que confirma que le cuesta sumar en su propia cancha.
La Real Sociedad se ubica sexta con 13 puntos y atraviesa un buen momento. Viene de ganar 3-2 de local ante el Deportivo La Coruña y, antes de eso, se había impuesto también 3-2 como visitante frente al Valencia. La única mancha reciente fue la derrota por 3-0 ante el Atlético de Madrid, pero el equipo mostró que puede hacer goles en cualquier cancha.
El historial entre Málaga y Real Sociedad
El historial entre ambos tiene 35 partidos y una clara ventaja para la Real Sociedad, que ganó 16 veces por 10 del Málaga, con 9 empates. En las diferencias de gol también manda el conjunto vasco, con 53 tantos convertidos contra 44 del Málaga.
En los enfrentamientos más recientes la tendencia se mantuvo: la Real Sociedad se quedó con la última visita a Málaga por 1-0 en 2024, aunque en el partido anterior el local se había impuesto 2-0.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|07/01/2024
|Málaga vs. Real Sociedad
|0-1
|Copa del Rey
|22/04/2018
|Málaga vs. Real Sociedad
|2-0
|Primera División
|10/12/2017
|Real Sociedad vs. Málaga
|0-2
|Primera División
|14/05/2017
|Real Sociedad vs. Málaga
|2-2
|Primera División
|16/01/2017
|Málaga vs. Real Sociedad
|0-2
|Primera División
|27/02/2016
|Real Sociedad vs. Málaga
|1-1
|Primera División
|03/10/2015
|Málaga vs. Real Sociedad
|3-1
|Primera División
|04/04/2015
|Málaga vs. Real Sociedad
|1-1
|Primera División
|01/11/2014
|Real Sociedad vs. Málaga
|0-1
|Primera División
|17/02/2014
|Málaga vs. Real Sociedad
|0-1
|Primera División
Horario del partido
- Perú: 11:30 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
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- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Osasuna vs. Racing de Santander — domingo 18 de octubre, 07:00 hs
- Celta vs. Alavés — domingo 18 de octubre, 09:15 hs
- Real Madrid vs. Sevilla — domingo 18 de octubre, 14:00 hs
- Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 14:00 hs
- Levante vs. Athletic Bilbao — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Málaga y Real Sociedad se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Málaga suma 4 puntos en el torneo.
- Real Sociedad suma 13 puntos en el torneo.