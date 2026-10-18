Málaga vs. Real Sociedad en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 9 de la LaLiga

Málaga y Real Sociedad se enfrentan este domingo 18 de octubre, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Málaga recibe a Real Sociedad este domingo 18 de octubre desde las 11:30 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la LaLiga. El Málaga llega como el único equipo que todavía no logró despegar en la tabla y necesita un resultado que le cambie el ánimo cuanto antes. Enfrente va a tener a un rival que viene de ganar y que mira hacia arriba.

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Para el local esto ya no es sobre sumar de forma cómoda, es evitar que la distancia con el resto se haga cada vez más difícil de remontar. La Real Sociedad, en cambio, llega con la chance de meterse en la pelea por los puestos de arriba si se lleva los tres puntos.

La actualidad de ambos equipos

El Málaga es el colista de LaLiga con apenas 4 puntos en 8 fechas, un arranque que lo deja complicado desde ya. Llega de rescatar un empate 1-1 como local ante el Espanyol, aunque antes había caído como visitante frente al Getafe y también de local contra el Villarreal, un dato que confirma que le cuesta sumar en su propia cancha.

La Real Sociedad se ubica sexta con 13 puntos y atraviesa un buen momento. Viene de ganar 3-2 de local ante el Deportivo La Coruña y, antes de eso, se había impuesto también 3-2 como visitante frente al Valencia. La única mancha reciente fue la derrota por 3-0 ante el Atlético de Madrid, pero el equipo mostró que puede hacer goles en cualquier cancha.

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El historial entre Málaga y Real Sociedad

El historial entre ambos tiene 35 partidos y una clara ventaja para la Real Sociedad, que ganó 16 veces por 10 del Málaga, con 9 empates. En las diferencias de gol también manda el conjunto vasco, con 53 tantos convertidos contra 44 del Málaga.

En los enfrentamientos más recientes la tendencia se mantuvo: la Real Sociedad se quedó con la última visita a Málaga por 1-0 en 2024, aunque en el partido anterior el local se había impuesto 2-0.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 07/01/2024 Málaga vs. Real Sociedad 0-1 Copa del Rey 22/04/2018 Málaga vs. Real Sociedad 2-0 Primera División 10/12/2017 Real Sociedad vs. Málaga 0-2 Primera División 14/05/2017 Real Sociedad vs. Málaga 2-2 Primera División 16/01/2017 Málaga vs. Real Sociedad 0-2 Primera División 27/02/2016 Real Sociedad vs. Málaga 1-1 Primera División 03/10/2015 Málaga vs. Real Sociedad 3-1 Primera División 04/04/2015 Málaga vs. Real Sociedad 1-1 Primera División 01/11/2014 Real Sociedad vs. Málaga 0-1 Primera División 17/02/2014 Málaga vs. Real Sociedad 0-1 Primera División

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Horario del partido

Perú: 11:30 hs

Por dónde ver el partido

Perú: DIRECTV Sports, DGO

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DIRECTV Sports, DGO Ecuador: DIRECTV Sports, DGO

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Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Osasuna vs. Racing de Santander — domingo 18 de octubre, 07:00 hs

Celta vs. Alavés — domingo 18 de octubre, 09:15 hs

Real Madrid vs. Sevilla — domingo 18 de octubre, 14:00 hs

Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 14:00 hs

Levante vs. Athletic Bilbao — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

En síntesis