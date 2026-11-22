Osasuna y Málaga se enfrentan este domingo 22 de noviembre, en el Estadio El Sadar, por la jornada 13 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Osasuna recibe a Málaga este domingo 22 de noviembre desde las 12:30 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio El Sadar.

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Osasuna llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Málaga tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Osasuna viene de empatar 1-1 como local ante Athletic Bilbao. El equipo ocupa el puesto 16 con 12 puntos. Antes perdió 1-2 como visitante ante Deportivo La Coruña.

Málaga perdió 1-2 como local ante Racing de Santander en la fecha anterior. Málaga cierra la tabla, 20° de 20, con 5 puntos. Antes perdió 1-2 como visitante ante Betis.

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El historial entre Osasuna y Málaga

Osasuna y Málaga se enfrentaron 32 veces en los últimos años: 7 triunfos de Osasuna, 12 de Málaga y 13 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 11/03/2019 Málaga vs. Osasuna 1-2 Segunda División 03/11/2018 Osasuna vs. Málaga 2-1 Segunda División 27/01/2017 Osasuna vs. Málaga 1-1 Primera División 19/08/2016 Málaga vs. Osasuna 1-1 Primera División 10/03/2014 Osasuna vs. Málaga 0-2 Primera División 17/12/2013 Osasuna vs. Málaga 1-1 Copa del Rey 08/12/2013 Málaga vs. Osasuna 3-3 Copa del Rey 04/10/2013 Málaga vs. Osasuna 0-1 Primera División 13/04/2013 Málaga vs. Osasuna 1-0 Primera División 17/11/2012 Osasuna vs. Málaga 0-0 Primera División

Horario del partido

Perú: 12:30 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Barcelona vs. Villarreal — domingo 22 de noviembre, 08:00 hs

Racing de Santander vs. Real Sociedad — domingo 22 de noviembre, 10:15 hs

Getafe vs. Atlético de Madrid — domingo 22 de noviembre, 15:00 hs

Levante vs. Elche — lunes 23 de noviembre, 15:00 hs

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En síntesis