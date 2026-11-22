Osasuna recibe a Málaga este domingo 22 de noviembre desde las 12:30 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio El Sadar.
Osasuna llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Málaga tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Osasuna viene de empatar 1-1 como local ante Athletic Bilbao. El equipo ocupa el puesto 16 con 12 puntos. Antes perdió 1-2 como visitante ante Deportivo La Coruña.
Málaga perdió 1-2 como local ante Racing de Santander en la fecha anterior. Málaga cierra la tabla, 20° de 20, con 5 puntos. Antes perdió 1-2 como visitante ante Betis.
El historial entre Osasuna y Málaga
Osasuna y Málaga se enfrentaron 32 veces en los últimos años: 7 triunfos de Osasuna, 12 de Málaga y 13 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|11/03/2019
|Málaga vs. Osasuna
|1-2
|Segunda División
|03/11/2018
|Osasuna vs. Málaga
|2-1
|Segunda División
|27/01/2017
|Osasuna vs. Málaga
|1-1
|Primera División
|19/08/2016
|Málaga vs. Osasuna
|1-1
|Primera División
|10/03/2014
|Osasuna vs. Málaga
|0-2
|Primera División
|17/12/2013
|Osasuna vs. Málaga
|1-1
|Copa del Rey
|08/12/2013
|Málaga vs. Osasuna
|3-3
|Copa del Rey
|04/10/2013
|Málaga vs. Osasuna
|0-1
|Primera División
|13/04/2013
|Málaga vs. Osasuna
|1-0
|Primera División
|17/11/2012
|Osasuna vs. Málaga
|0-0
|Primera División
Horario del partido
- Perú: 12:30 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Chile: ESPN2, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN2, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN2, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN2, Disney+ Premium, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Barcelona vs. Villarreal — domingo 22 de noviembre, 08:00 hs
- Racing de Santander vs. Real Sociedad — domingo 22 de noviembre, 10:15 hs
- Getafe vs. Atlético de Madrid — domingo 22 de noviembre, 15:00 hs
- Levante vs. Elche — lunes 23 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Osasuna y Málaga se enfrentan este domingo 22 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Osasuna suma 12 puntos en el torneo.
- Málaga suma 5 puntos en el torneo.