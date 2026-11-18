En Arabia Saudita especulan con el futuro de Cristiano Ronaldo. Una fuente ligada con la directiva de Al Nassr, reveló una propuesta de renovación.

Cristiano Ronaldo ha dejado atrás su etapa internacional con la Selección de Portugal y se concentra en los objetivo de la temporada con Al Nassr. A su vez, busca el tan ansiado gol número 1.000 de su ilustre carrera para ponerle un punto final a lo grande. Sin embargo, desde Arabia Saudita, aseguran que su club busca evitarlo.

Publicidad

CR7 está a solo 15 goles (tiene 985 marcados) de cumplir su objetivo, el número 1.000. Es su gran obsesión, algo que podría lograrlo en esta temporada 2026-27. Si este es el caso, es muy probable que, una vez que concluya la campaña, pase lo que pase con Al Nassr decida anunciar su retiro profesional.

En Arabia Saudita, especulan con el retiro del ‘Bicho’, pero también con la posibilidad de que esta decisión se posponga un poco. En las últimas horas, ha sido noticia por la posibilidad de jugar junto a su hijo Cristiano Ronaldo Jr. en el primer equipo de Al Nassr. Pero ahora, hay algo más.

Es que Cristiano Ronaldo tendría sobre la mesa una oferta de Al Nassr para renovar su contrato por una temporada, según reveló el periodista saudí Abdulaziz Al-Muraiseel en su cuenta de X (ALMRISEUL). De todas maneras, aclaró que la tendencia del jugador, hoy por hoy, sería por el retiro al final de la actual temporada.

Publicidad

CR7 tendría oferta para renovar con Al Nassr (X @ALMRISEUL).

En el conjunto amarillo y azul de Riad quien contar con su máxima figura por un tiempo más para seguir consolidando su imagen como líder y también lograr más títulos. A su vez, su permanencia podría llevar a otros futbolistas, como el caso de João Félix, una de las figuras internacionales del actual plantel que comanda Ange Postecoglou.

Se espera que CR7 mantenga conversaciones con los altos mandos de Al Nassr para pronunciarse respecto a su futuro y, si ya está definido, anunciar su decisión. La tendencia apunta al retiro, pero esta propuesta formal podría cambiarlo de parecer. Además, el hecho de poder jugar junto a su hijo en el primer equipo podría seducirlo más.

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar Cristiano Ronaldo?

Luego del parón internacional, Cristiano Ronaldo vuelve a la acción con Al Nassr en un partidazo el próximo viernes 20 de noviembre. Ese día enfrentará a Al Ahli en el clásico, correspondiente al pendiente de la fecha 9. El partido comenzará a las 20:30 horas local (12:30 horas del mediodía en Perú).

DATOS CLAVE