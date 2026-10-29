Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Cristiano Ronaldo

Así fue el hat-trick de Cristiano Ronaldo con Al Nassr ante Al Kholood para llegar a los 985 goles

CR7 anotó por triplicado en el triunfo de Al Nassr ante Al Kholood por la Saudi Pro League 2026/27. Así, le faltan 16 goles para llegar a los 1.000 goles.

Cristiano Ronaldo metió hat-trick ante Al Kholood.
© @SPL_ENCristiano Ronaldo metió hat-trick ante Al Kholood.

Cristiano Ronaldo rescató a Al Nassr para lograr los tres puntos. Anotó un doblete para el triunfo 5-3 ante Al Kholood en el partido por la fecha 12 de la Saudi Pro League 2026/27. El portugués anotó el tercero, cuarto y quinto tanto de su equipo para llegar oficialmente a los 985 goles y quedar a 15 de los 1.000, su máximo objetivo.

Cuando el partido parecía complicarse a falta de casi media hora para el final, Cristiano Ronaldo empezó a hacer de las suyas en el área para asegurar el triunfo de Al Nassr, que sigue firme en la lucha por el título del certamen local. Tres goles a los minutos 66, 72 y 81 sentenció la victoria ante Al Kholood.

+ Seguinos en

Los dos primeros goles de CR7 fueron gracias a asistencias de João Félix. El primero llegó tras una buena jugada personal del ex Chelsea y Barcelona por la izquierda para dejarle servido el tanto al ‘Bicho’ abajo del arco.

Poco después, otra gran jugada de João Félix, esta vez por la derecha, provocó un centro preciso para la cabeza de Cristiano, quien la empujó a gol para el 4-2. Y, al minuto 81, esta vez el asistidor fue Sadio Mané, quien le dejó el tanto también en el área y con un par de defensores en el arco, que nada pudieron hacer.

Ver también

Harry Kane marcó gol ante Arsenal y está a un paso de romper un récord histórico de Cristiano Ronaldo

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo en su carrera?

Cristiano Ronaldo tiene 985 goles tras el hat-trick anotado ante Al Kholood por la fecha 12 de la Saudi Pro League 2026/27. De esta manera, le faltan 15 goles para llegar a los 1.000 en lo que podría ser su último objetivo por cumplir antes de ponerle punto final a su carrera profesional.

Este es el detalle de los goles convertidos por el ‘Bicho’ en cada equipo en el que jugó

  • Al-Nassr FC: 137 goles
  • Real Madrid: 451 goles
  • Selección de Portugal: 146 goles
  • Manchester United: 145 goles
  • Juventus: 101 goles
  • Sporting de Lisboa: 5 goles

Así quedó la tabla de posiciones de la Saudi Pro League 2026-27

Con su triunfo 5-3, Al Nassr se sube al primer lugar de la Saudi Pro League 2026/27 junto a Al Qadisiya con 28 puntos. El conjunto de CR7 y compañía tienen un partido pendiente. Pero, Al Hilal está con 27 y tiene dos encuentros pendientes (el de esta fecha y otra más).

DATOS CLAVE

  • 985 goles suma Cristiano Ronaldo tras anotar un hat-trick para Al Nassr.
  • Victoria 5-3 logró Al Nassr ante Al Kholood en la fecha 12.
  • 28 puntos ubican a Al Nassr en el primer puesto del certamen.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones