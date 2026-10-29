Así fue el hat-trick de Cristiano Ronaldo con Al Nassr ante Al Kholood para llegar a los 985 goles

CR7 anotó por triplicado en el triunfo de Al Nassr ante Al Kholood por la Saudi Pro League 2026/27. Así, le faltan 16 goles para llegar a los 1.000 goles.

Cristiano Ronaldo rescató a Al Nassr para lograr los tres puntos. Anotó un doblete para el triunfo 5-3 ante Al Kholood en el partido por la fecha 12 de la Saudi Pro League 2026/27. El portugués anotó el tercero, cuarto y quinto tanto de su equipo para llegar oficialmente a los 985 goles y quedar a 15 de los 1.000, su máximo objetivo.

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Cuando el partido parecía complicarse a falta de casi media hora para el final, Cristiano Ronaldo empezó a hacer de las suyas en el área para asegurar el triunfo de Al Nassr, que sigue firme en la lucha por el título del certamen local. Tres goles a los minutos 66, 72 y 81 sentenció la victoria ante Al Kholood.

Los dos primeros goles de CR7 fueron gracias a asistencias de João Félix. El primero llegó tras una buena jugada personal del ex Chelsea y Barcelona por la izquierda para dejarle servido el tanto al ‘Bicho’ abajo del arco.

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هدف! ⚽️

كريستيانو رونالدو لا يتوقف ويسجل هدف النصر الرابع في شباك الخلود 🟡🔥#النصر_الخلود | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/JHUnu0ZVFG — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) October 29, 2026

Poco después, otra gran jugada de João Félix, esta vez por la derecha, provocó un centro preciso para la cabeza de Cristiano, quien la empujó a gol para el 4-2. Y, al minuto 81, esta vez el asistidor fue Sadio Mané, quien le dejó el tanto también en el área y con un par de defensores en el arco, que nada pudieron hacer.

هدف! ⚽️

الثلاثية تصل من كريستيانو رونالدو ويسجل هدف النصر الخامس في شباك الخلود 🟡🔥#النصر_الخلود | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/Ywjg5sAJzO — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) October 29, 2026

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¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo en su carrera?

Cristiano Ronaldo tiene 985 goles tras el hat-trick anotado ante Al Kholood por la fecha 12 de la Saudi Pro League 2026/27. De esta manera, le faltan 15 goles para llegar a los 1.000 en lo que podría ser su último objetivo por cumplir antes de ponerle punto final a su carrera profesional.

Este es el detalle de los goles convertidos por el ‘Bicho’ en cada equipo en el que jugó

Al-Nassr FC: 137 goles

137 goles Real Madrid: 451 goles

451 goles Selección de Portugal: 146 goles

146 goles Manchester United: 145 goles

145 goles Juventus: 101 goles

101 goles Sporting de Lisboa: 5 goles

Así quedó la tabla de posiciones de la Saudi Pro League 2026-27

Con su triunfo 5-3, Al Nassr se sube al primer lugar de la Saudi Pro League 2026/27 junto a Al Qadisiya con 28 puntos. El conjunto de CR7 y compañía tienen un partido pendiente. Pero, Al Hilal está con 27 y tiene dos encuentros pendientes (el de esta fecha y otra más).

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