Al-Nassr ya trabaja para que Cristiano Ronaldo y su hijo Cristiano Jr. puedan compartir equipo en el primer plantel durante 2027. Un sueño que podría convertirse en realidad y regalar una imagen histórica para el fútbol mundial.

Cristiano Ronaldo se retiró de la selección de Portugal y para muchos su carrera ya está acabada. A los 41 años, el portugués dejó la camiseta número 7 de su país después de una trayectoria histórica, pero lejos de bajar los brazos, sigue con objetivos muy claros en mente.

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El delantero del Al-Nassr no solo quiere ganar un título importante con el club saudí. También está a tan solo 15 goles de alcanzar los 1000 como profesional, una marca que hoy parece más cerca que nunca: actualmente tiene 985 tantos en su cuenta personal.

Es muy probable que este año ya pueda llegar a ese récord y sino lo hará el próximo, pero antes de que tome la fuerte decisión de retirarse definitivamente del futbol, el astro portugués sabe que su objetivo debe ser cumplido.

Sin embargo, hay un sueño que va mucho más allá de los números y los trofeos. Cristiano Ronaldo quiere vivir un momento único e irrepetible: compartir el campo de juego con su hijo mayor, Cristiano Jr. En su momento ya había dicho que quería poder conseguir eso antes de su retiro.

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Al-Nassr busca que CR7 juegue con su hijo

El club está preparando el terreno para que padre e hijo puedan coincidir en el primer equipo a partir de 2027. Cristiano Jr. tiene apenas 16 años, pero ya mide 1,90 metros y viene destacando en las categorías inferiores del Al-Nassr, además de representar a Portugal en selecciones juveniles.

En sintesis

Cristiano Ronaldo suma 985 goles profesionales y está a 15 tantos de los 1.000.

suma profesionales y está a 15 tantos de los 1.000. Al-Nassr trabaja para que Cristiano Ronaldo y su hijo jueguen juntos en 2027 .

para que y su hijo jueguen juntos en . Cristiano Jr. tiene 16 años, mide 1,90 metros y juega en inferiores saudíes.