Alineaciones de Escocia y Eslovenia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Escocia y Eslovenia se enfrentan este martes 6 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Escocia vs. Eslovenia este martes 6 de octubre desde las 13:45 hora de Perú por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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Cómo llegan Escocia y Eslovenia

Escocia viene de ganarle 2-0 a Macedonia del Norte y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Eslovenia viene de caer 1-2 ante Suiza y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Escocia y Eslovenia

Escocia (3-4-2-1): Angus Gunn, Luis Binks, Jack Hendry, Stephen Welsh, Oli McBurnie, John McGinn, Andy Robertson, Billy Gilmour, Lewis Ferguson, Ben Gannon-Doak, Kieron Bowie. DT: Sebastien Pocognoli.

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Eslovenia (4-4-2): Jan Oblak, Erik Janža, David Zec, Jaka Bijol, Vanja Drkušić, Sandi Lovrić, Žan Karničnik, Mark Zabukovnik, Aljoša Matko, Danijel Šturm, Žan Vipotnik.

Suplentes de Escocia: Aaron Hickey, Josh Doig, Robbie Ure, Ryan Christie, Liam Kelly, Colby Donovan, Lennon Miller, Josh McPake, Luke Graham, Scott Bain, Nathan Patterson, Kristi Montgomery.

Suplentes de Eslovenia: Jure Balkovec, Srdjan Kuzmic, Jošt Urbančič, Tjaš Begić, Timi Elsnik, Žan Celar, Matevž Vidovšek, Tamar Svetlin, Igor Vekić, Tomi Horvat, Adam Gnezda Čerin, David Brekalo.

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La previa de Escocia y Eslovenia: todo lo que hay que saber