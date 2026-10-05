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Alineaciones de Escocia y Eslovenia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Escocia y Eslovenia se enfrentan este martes 6 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Scotland vs. Slovenia, Liga de Naciones
Scotland vs. Slovenia, Liga de Naciones

Se viene Escocia vs. Eslovenia este martes 6 de octubre desde las 13:45 hora de Perú por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Escocia y Eslovenia

Escocia viene de ganarle 2-0 a Macedonia del Norte y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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Eslovenia viene de caer 1-2 ante Suiza y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Escocia y Eslovenia

Escocia (3-4-2-1): Angus Gunn, Luis Binks, Jack Hendry, Stephen Welsh, Oli McBurnie, John McGinn, Andy Robertson, Billy Gilmour, Lewis Ferguson, Ben Gannon-Doak, Kieron Bowie. DT: Sebastien Pocognoli.

Eslovenia (4-4-2): Jan Oblak, Erik Janža, David Zec, Jaka Bijol, Vanja Drkušić, Sandi Lovrić, Žan Karničnik, Mark Zabukovnik, Aljoša Matko, Danijel Šturm, Žan Vipotnik.

Suplentes de Escocia: Aaron Hickey, Josh Doig, Robbie Ure, Ryan Christie, Liam Kelly, Colby Donovan, Lennon Miller, Josh McPake, Luke Graham, Scott Bain, Nathan Patterson, Kristi Montgomery.

Suplentes de Eslovenia: Jure Balkovec, Srdjan Kuzmic, Jošt Urbančič, Tjaš Begić, Timi Elsnik, Žan Celar, Matevž Vidovšek, Tamar Svetlin, Igor Vekić, Tomi Horvat, Adam Gnezda Čerin, David Brekalo.

La previa de Escocia y Eslovenia: todo lo que hay que saber

  • Día: martes 6 de octubre
  • Hora: 13:45 (hora de Perú)
  • Historial: 6 cruces — Escocia ganó 2, Eslovenia ganó 0 y empataron 4
  • Último antecedente: 26/09/2026: Eslovenia 0-0 Escocia
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