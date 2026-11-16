Macedonia del Norte vs. Eslovenia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Macedonia del Norte y Eslovenia se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Macedonia del Norte recibe a Eslovenia este lunes 16 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Macedonia del Norte no suma de a tres en todo el camino hacia este cruce y ya está prácticamente al margen de la pelea por la clasificación. Eslovenia, en cambio, llega con la chance de meterse de lleno en la zona que le interesa si consigue los tres puntos.

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Para los locales el partido es casi una formalidad en una Liga de Naciones que ya les dio la espalda. Para Eslovenia, en cambio, cada punto cuenta para escalar posiciones.

La actualidad de ambos equipos

Macedonia del Norte llega sin puntos en cinco presentaciones y con una imagen que no mejora: cayó contra Escocia en la última fecha, antes había perdido con Suiza por goleada y también sucumbió de local frente a los escoceses. El equipo está 53° entre 54 selecciones y el margen para revertir la clasificación prácticamente no existe.

Eslovenia tuvo un empate sin goles ante Suiza en su último compromiso, que llegó después de un triunfo como visitante frente a Escocia y de una derrota contra los propios suizos. Con 8 puntos y el puesto 23, el equipo se mete en zona media de la tabla general y necesita sostener el nivel para no perder terreno.

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El historial entre Macedonia del Norte y Eslovenia

El historial entre ambos tiene a Macedonia del Norte como el más ganador, con cuatro victorias contra dos de Eslovenia y dos empates en ocho enfrentamientos. En goles también hay ventaja macedonia, 13 contra 9. Sin embargo el antecedente más reciente, de septiembre de este año, lo ganó Eslovenia 2-0, cortando una racha que venía siendo favorable a los locales.

Últimos 8 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/09/2026 Eslovenia vs. Macedonia del Norte 2-0 UEFA Nations League 01/06/2021 Macedonia del Norte vs. Eslovenia 1-1 Friendlies 10/10/2019 Macedonia del Norte vs. Eslovenia 2-1 UEFA European Championship Qualifiers 24/03/2019 Eslovenia vs. Macedonia del Norte 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 23/03/2016 Eslovenia vs. Macedonia del Norte 1-0 Friendlies 14/11/2012 Macedonia del Norte vs. Eslovenia 3-2 Friendlies 23/03/1994 Macedonia del Norte vs. Eslovenia 2-0 Friendlies 27/10/1993 Eslovenia vs. Macedonia del Norte 1-4 Friendlies

Horario del partido

Perú: 14:45 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 10:00 hs

Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 10:00 hs

Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs

Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs

Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

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En síntesis