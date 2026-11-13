Eslovenia vs. Suiza: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Eslovenia y Suiza se enfrentan este viernes 13 de noviembre, en el Stozice Stadium, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Eslovenia recibe a Suiza este viernes 13 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la fecha 5 de la Liga de Naciones, se disputará en el Stozice Stadium. Hace apenas un mes se vieron las caras y ganó Suiza. Ahora hay revancha en Liga de Naciones y Eslovenia necesita cortar la seguidilla de caídas ante el mismo rival.

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No hay instancia eliminatoria en juego, pero sí puntos que pesan en la tabla de la Liga de Naciones y el orgullo de no perder dos veces seguidas contra el mismo adversario en menos de dos meses.

La actualidad de ambos equipos

Eslovenia llega golpeada en el historial reciente pero no en el presente: después de caer ante Suiza, reaccionó con un triunfo como visitante frente a Escocia. Está 21° con 7 puntos en cuatro partidos, en una posición intermedia que todavía le permite pelear arriba si sostiene ese nivel.

Suiza, en cambio, llega como un tren. Viene de goleadas consecutivas: 3-0 a Macedonia del Norte, 2-1 a la propia Eslovenia y 3-0 a Escocia. Está cuarta con 12 puntos en los mismos cuatro juegos y no pierde hace rato, algo que la mete de lleno en la pelea por los primeros lugares del certamen.

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El historial entre Eslovenia y Suiza

El historial es amplio y favorece claramente a Suiza: de doce enfrentamientos se quedó con ocho, Eslovenia ganó solo dos y hubo dos empates. La diferencia de gol también es contundente, 22 a 9 a favor de los suizos.

En los duelos más recientes la tendencia se repite. El último, hace poco más de un mes, terminó 2-1 para Suiza. Antes hubo un empate sin goles y otra victoria suiza por 3-0, así que Eslovenia no le gana desde hace varios años.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/10/2026 Suiza vs. Eslovenia 2-1 UEFA Nations League 13/10/2025 Eslovenia vs. Suiza 0-0 UEFA World Cup Qualifiers 08/09/2025 Suiza vs. Eslovenia 3-0 UEFA World Cup Qualifiers 05/09/2015 Suiza vs. Eslovenia 3-2 UEFA European Championship Qualifiers 09/10/2014 Eslovenia vs. Suiza 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 15/10/2013 Suiza vs. Eslovenia 1-0 UEFA World Cup Qualifiers 07/09/2012 Eslovenia vs. Suiza 0-2 UEFA World Cup Qualifiers 27/04/2004 Suiza vs. Eslovenia 2-1 Friendlies 11/02/2003 Eslovenia vs. Suiza 1-5 Friendlies 06/06/2001 Suiza vs. Eslovenia 0-1 UEFA World Cup Qualifiers

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Horario del partido

Perú: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 12:00 hs

Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 09:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

En síntesis