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Liga de Naciones

Eslovenia vs. Suiza: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Eslovenia y Suiza se enfrentan este viernes 13 de noviembre, en el Stozice Stadium, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Slovenia vs. Switzerland, Liga de Naciones
Slovenia vs. Switzerland, Liga de Naciones

Eslovenia recibe a Suiza este viernes 13 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la fecha 5 de la Liga de Naciones, se disputará en el Stozice Stadium. Hace apenas un mes se vieron las caras y ganó Suiza. Ahora hay revancha en Liga de Naciones y Eslovenia necesita cortar la seguidilla de caídas ante el mismo rival.

No hay instancia eliminatoria en juego, pero sí puntos que pesan en la tabla de la Liga de Naciones y el orgullo de no perder dos veces seguidas contra el mismo adversario en menos de dos meses.

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La actualidad de ambos equipos

Eslovenia llega golpeada en el historial reciente pero no en el presente: después de caer ante Suiza, reaccionó con un triunfo como visitante frente a Escocia. Está 21° con 7 puntos en cuatro partidos, en una posición intermedia que todavía le permite pelear arriba si sostiene ese nivel.

Suiza, en cambio, llega como un tren. Viene de goleadas consecutivas: 3-0 a Macedonia del Norte, 2-1 a la propia Eslovenia y 3-0 a Escocia. Está cuarta con 12 puntos en los mismos cuatro juegos y no pierde hace rato, algo que la mete de lleno en la pelea por los primeros lugares del certamen.

El historial entre Eslovenia y Suiza

El historial es amplio y favorece claramente a Suiza: de doce enfrentamientos se quedó con ocho, Eslovenia ganó solo dos y hubo dos empates. La diferencia de gol también es contundente, 22 a 9 a favor de los suizos.

En los duelos más recientes la tendencia se repite. El último, hace poco más de un mes, terminó 2-1 para Suiza. Antes hubo un empate sin goles y otra victoria suiza por 3-0, así que Eslovenia no le gana desde hace varios años.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
03/10/2026Suiza vs. Eslovenia2-1UEFA Nations League
13/10/2025Eslovenia vs. Suiza0-0UEFA World Cup Qualifiers
08/09/2025Suiza vs. Eslovenia3-0UEFA World Cup Qualifiers
05/09/2015Suiza vs. Eslovenia3-2UEFA European Championship Qualifiers
09/10/2014Eslovenia vs. Suiza1-0UEFA European Championship Qualifiers
15/10/2013Suiza vs. Eslovenia1-0UEFA World Cup Qualifiers
07/09/2012Eslovenia vs. Suiza0-2UEFA World Cup Qualifiers
27/04/2004Suiza vs. Eslovenia2-1Friendlies
11/02/2003Eslovenia vs. Suiza1-5Friendlies
06/06/2001Suiza vs. Eslovenia0-1UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

  • Perú: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 12:00 hs
  • Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 09:00 hs
  • Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs
  • Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs
  • Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

En síntesis

  • Eslovenia y Suiza se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por ESPN 4 y Disney+ Premium.
  • Eslovenia suma 7 puntos en el torneo.
  • Suiza suma 12 puntos tras vencer a Macedonia del Norte, Eslovenia y Escocia.
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