Alineaciones de Eslovaquia e Islas Feroe por la Liga de Naciones: formaciones probables

Eslovaquia recibe a Islas Feroe este viernes 13 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Eslovaquia viene de ganarle 4-0 a Moldavia y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Islas Feroe viene de empatar 2-2 con Kazajistán y acumula 3 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Eslovaquia e Islas Feroe
Eslovaquia (4-3-3): Dominik Greif, Ivan Mesík, Milan Škriniar, Ľubomír Šatka, Dávid Hancko, Tomáš Rigo, Peter Pokorný, Ondrej Duda, Tomáš Bobček, Dávid Strelec, Lukáš Haraslín.
Islas Feroe (3-4-3): Mattias Lamhauge, Odmar Faeroe, Gunnar Vatnhamar, Andrias Edmundsson, Jóannes Kalsoe Danielsen, Géza Dávid Turi, Jóannes Bjartalid, Samuel Johansen Chukwudi, Áki Samuelsen, Meinhard Olsen, Hanus Soerensen. DT: Eyeun Klakstein.
La previa de Eslovaquia e Islas Feroe: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 13 de noviembre
- Hora: 14:45 (hora de Perú)
- Historial: 3 cruces — Eslovaquia ganó 2, Islas Feroe ganó 0 y empataron 1
- Último antecedente: 02/10/2026: Islas Feroe 1-1 Eslovaquia
- Próximo partido de Eslovaquia: vs. Kazajistán, lunes 16 de noviembre
- Próximo partido de Islas Feroe: vs. Moldavia, lunes 16 de noviembre