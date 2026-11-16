Dónde ver EN VIVO Islas Feroe vs. Moldavia por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Islas Feroe y Moldavia se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Islas Feroe recibe a Moldavia este lunes 16 de noviembre desde las 10:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Ninguno de los dos se juega demasiado en la tabla, pero hay algo que siempre pesa en estos cruces: Islas Feroe no quiere quedar otra vez a mitad de camino entre los empates y las victorias que se le escapan.

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Es un duelo directo entre dos selecciones que pelean por escalar un par de casillas en el Grupo, más una cuestión de orgullo que de objetivos concretos a esta altura de la Liga de Naciones.

La actualidad de ambos equipos

Islas Feroe llega invicta en sus últimas tres presentaciones, aunque esa racha tiene gusto a poco: tres empates seguidos, el último por 2-2 ante Eslovaquia de visitante. Suma apenas 5 puntos en 5 partidos y está 35° en la tabla general, un rendimiento que mezcla solidez con falta de contundencia a la hora de cerrar los partidos.

Moldavia, en cambio, viene de ganar 2-1 como local ante Kazajistán, un triunfo que le permitió cortar el mal trago de la fecha anterior, cuando cayó goleado 0-4 frente a Eslovaquia también de local. Con 7 puntos y el puesto 29, la selección moldava alterna buenos resultados con bajones abruptos, algo que la vuelve impredecible de partido a partido.

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El historial entre Islas Feroe y Moldavia

El historial entre ambos está muy parejo: de cinco enfrentamientos, cada uno ganó uno y los otros tres terminaron en empate, con 5 goles convertidos de cada lado. El antecedente más reciente, en septiembre de 2026, también terminó igualado 1-1, en línea con una tendencia que se repite con frecuencia entre estas dos selecciones.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/09/2026 Moldavia vs. Islas Feroe 1-1 UEFA Nations League 10/09/2023 Islas Feroe vs. Moldavia 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 24/03/2023 Moldavia vs. Islas Feroe 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 07/09/2021 Islas Feroe vs. Moldavia 2-1 UEFA World Cup Qualifiers 25/03/2021 Moldavia vs. Islas Feroe 1-1 UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

Perú: 10:00 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 10:00 hs

Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs

Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs

Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs

Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

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En síntesis