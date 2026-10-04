Ucrania vs. Hungría en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Ucrania y Hungría se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Ucrania y Hungría se cruzan otra vez el lunes 5 de octubre, apenas diez días después de haberse enfrentado por la misma Liga de Naciones. Esta vez el contexto es distinto: los dos llegan golpeados y necesitan reaccionar rápido.

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Ambos están pegados en la tabla con 4 puntos y una zona media que todavía se puede mover para cualquier lado. Ninguno quiere quedar descolgado a esta altura del grupo.

Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Ucrania venía de ganarle justo a este mismo rival, pero after eso se desinfló: empató sin goles ante Georgia y después cayó 0-3 como local frente a Irlanda del Norte, una caída que deja dudas sobre el funcionamiento del equipo en su propia cancha. Con 4 puntos en tres partidos, necesita cortar la racha negativa antes de que la tabla se le complique.

Hungría, en cambio, llega con el envión de un triunfo 1-0 ante Georgia que le devolvió algo de confianza después del traspié justamente contra Ucrania. En el medio sumó un empate sin goles frente a Irlanda del Norte. También con 4 puntos, el equipo húngaro quiere aprovechar el impulso reciente para dar vuelta la historia reciente ante este rival.

El historial entre Ucrania y Hungría

El historial es corto pero parejo en cantidad de partidos y favorable a Hungría en el resultado global: de tres enfrentamientos ganó dos, con 5 goles a favor contra 3 de Ucrania. Sin embargo el antecedente más fresco quedó del lado ucraniano, que se impuso 1-0 hace apenas unos días en el duelo anterior de este mismo torneo.

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Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/09/2026 Hungría vs. Ucrania 0-1 UEFA Nations League 26/08/1992 Hungría vs. Ucrania 2-1 Friendlies 29/04/1992 Ucrania vs. Hungría 1-3 Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 11:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 09:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 13:45 hs

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En síntesis