Ucrania vs. Hungría en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Ucrania y Hungría se cruzan otra vez el lunes 5 de octubre, apenas diez días después de haberse enfrentado por la misma Liga de Naciones. Esta vez el contexto es distinto: los dos llegan golpeados y necesitan reaccionar rápido.
Ambos están pegados en la tabla con 4 puntos y una zona media que todavía se puede mover para cualquier lado. Ninguno quiere quedar descolgado a esta altura del grupo.
Horario del partido
- Perú: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Ucrania venía de ganarle justo a este mismo rival, pero after eso se desinfló: empató sin goles ante Georgia y después cayó 0-3 como local frente a Irlanda del Norte, una caída que deja dudas sobre el funcionamiento del equipo en su propia cancha. Con 4 puntos en tres partidos, necesita cortar la racha negativa antes de que la tabla se le complique.
Hungría, en cambio, llega con el envión de un triunfo 1-0 ante Georgia que le devolvió algo de confianza después del traspié justamente contra Ucrania. En el medio sumó un empate sin goles frente a Irlanda del Norte. También con 4 puntos, el equipo húngaro quiere aprovechar el impulso reciente para dar vuelta la historia reciente ante este rival.
El historial entre Ucrania y Hungría
El historial es corto pero parejo en cantidad de partidos y favorable a Hungría en el resultado global: de tres enfrentamientos ganó dos, con 5 goles a favor contra 3 de Ucrania. Sin embargo el antecedente más fresco quedó del lado ucraniano, que se impuso 1-0 hace apenas unos días en el duelo anterior de este mismo torneo.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/09/2026
|Hungría vs. Ucrania
|0-1
|UEFA Nations League
|26/08/1992
|Hungría vs. Ucrania
|2-1
|Friendlies
|29/04/1992
|Ucrania vs. Hungría
|1-3
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 11:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 09:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 13:45 hs
En síntesis
- Ucrania y Hungría se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Ucrania suma 4 puntos en el torneo.
- Hungría suma 4 puntos en el torneo.