Ucrania recibe a Georgia este martes 17 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Ninguno de los dos llega con margen de error: ambos necesitan sumar para no quedar al margen de cualquier aspiración en el grupo. El historial le sonríe claramente a uno de los dos, pero el funcionamiento reciente no respalda del todo ese favoritismo.
No hay mucho en juego en términos de objetivos grandes, pero sí el orgullo y la necesidad de cortar una racha negativa que atraviesan los dos equipos en esta Liga de Naciones.
La actualidad de ambos equipos
Ucrania llega golpeada, sin ganar en sus últimos compromisos y con apenas 4 puntos en cinco presentaciones. El traspié más reciente fue como visitante ante Irlanda del Norte, y antes había caído también de local frente a Hungría, lo que dejó a la ilusión de pelear arriba bastante lejos en esta fecha 6.
Georgia tampoco atraviesa un buen momento. Viene de perder como local contra Hungría y antes había rescatado un empate sin goles ante Irlanda del Norte, el único resultado positivo de su tramo reciente. Con 2 puntos y la 47° posición, el equipo necesita reencontrarse con una victoria que no consigue hace rato.
El historial entre Ucrania y Georgia
El historial es ampliamente favorable a Ucrania, que ganó 7 de los 12 enfrentamientos y nunca perdió ante Georgia, que no pudo quedarse con ninguno de esos duelos. Hubo 5 empates en el camino, y en el último antecedente, disputado en septiembre pasado en Georgia, el resultado fue 0-0.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|28/09/2026
|Georgia vs. Ucrania
|0-0
|UEFA Nations League
|16/11/2024
|Georgia vs. Ucrania
|1-1
|UEFA Nations League
|11/10/2024
|Ucrania vs. Georgia
|1-0
|UEFA Nations League
|09/06/2015
|Georgia vs. Ucrania
|1-2
|Friendlies
|08/09/2007
|Georgia vs. Ucrania
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|06/09/2006
|Ucrania vs. Georgia
|3-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|03/09/2005
|Georgia vs. Ucrania
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|13/10/2004
|Ucrania vs. Georgia
|2-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|16/04/2002
|Ucrania vs. Georgia
|2-1
|Friendlies
|13/02/2001
|Georgia vs. Ucrania
|0-0
|Friendlies
Horario del partido
- Perú: 14:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
En síntesis
- Ucrania y Georgia se enfrentan este martes 17 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Ucrania suma 4 puntos en el torneo.
- Georgia suma 2 puntos en el torneo.