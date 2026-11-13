Alineaciones de Países Bajos y Grecia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Países Bajos recibe a Grecia este viernes 13 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Países Bajos viene de ganarle 2-1 a Serbia y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos. Grecia viene de empatar 0-0 con Alemania y acumula 2 empates en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Países Bajos y Grecia
Países Bajos (4-3-3): Bart Verbruggen, Ian Maatsen, Micky van de Ven, Jan-Paul van Hecke, Jurriën Timber, Joey Veerman, Frenkie De Jong, Tijjani Reijnders, Crysencio Summerville, Donyell Malen, Cody Gakpo.
Grecia (4-4-2): Konstantinos Tzolakis, Konstantinos Koulierakis, Panagiotis Retsos, Konstantinos Mavropanos, Kostas Tsimikas, Thanasis Androutsos, Dimitrios Kourbelis, Konstantinos Karetsas, Christos Tzolis, Vangelis Pavlidis, Fotis Ioannidis. DT: Ivan Jovanović.
La previa de Países Bajos y Grecia: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 13 de noviembre
- Hora: 14:45 (hora de Perú)
- Historial: 12 cruces — Países Bajos ganó 9, Grecia ganó 1 y empataron 2
- Último antecedente: 01/10/2026: Grecia 2-2 Países Bajos
- Próximo partido de Países Bajos: vs. Alemania, lunes 16 de noviembre
- Próximo partido de Grecia: vs. Serbia, lunes 16 de noviembre