Países Bajos vs. Serbia: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Apenas una semana después de haberse enfrentado, Países Bajos y Serbia se vuelven a cruzar este domingo 4 de octubre, y esta vez con el invicto neerlandés como gran argumento.
Es la fecha 4 de la Liga de Naciones y los de naranja llegan con margen para seguir sumando, mientras que Serbia todavía busca su primer punto en el torneo.
Horario del partido
- Perú: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Países Bajos no conoce la derrota en sus últimos tres partidos: empató 2-2 como visitante ante Grecia, le ganó justamente a Serbia 2-1 también afuera y rescató un 1-1 de local frente a Alemania. Con 5 puntos, el equipo se mantiene en la mitad de la tabla y con chances de seguir escalando si repite el resultado del duelo anterior ante este mismo rival.
Serbia, en cambio, llega golpeada: perdió los tres compromisos que disputó, el último 0-2 ante Alemania como visitante, y todavía no sumó de a tres en lo que va del certamen. Sin puntos y relegada en las posiciones, necesita revertir la imagen que mostró en la primera rueda si quiere meterse en la pelea.
El historial entre Países Bajos y Serbia
Se enfrentaron apenas dos veces y en ambas se quedó con la victoria Países Bajos. La más reciente fue este mismo mes, cuando Serbia cayó 1-2 de local, y la otra data de 2006, con triunfo neerlandés 0-1 también en cancha serbia. En total, Países Bajos convirtió 3 goles y Serbia apenas 1 en ese historial corto pero parejo en cuanto a dominio de un solo lado.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|27/09/2026
|Serbia vs. Países Bajos
|1-2
|UEFA Nations League
|11/06/2006
|Serbia vs. Países Bajos
|0-1
|FIFA World Cup
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 11:00 hs
- Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
- Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
- Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
- Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 11:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 09:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 13:45 hs
En síntesis
- Países Bajos y Serbia se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Países Bajos suma 5 puntos en el torneo.
- Serbia suma 0 puntos en el torneo.