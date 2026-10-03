Países Bajos vs. Serbia: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Países Bajos y Serbia se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Apenas una semana después de haberse enfrentado, Países Bajos y Serbia se vuelven a cruzar este domingo 4 de octubre, y esta vez con el invicto neerlandés como gran argumento.

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Es la fecha 4 de la Liga de Naciones y los de naranja llegan con margen para seguir sumando, mientras que Serbia todavía busca su primer punto en el torneo.

Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Países Bajos no conoce la derrota en sus últimos tres partidos: empató 2-2 como visitante ante Grecia, le ganó justamente a Serbia 2-1 también afuera y rescató un 1-1 de local frente a Alemania. Con 5 puntos, el equipo se mantiene en la mitad de la tabla y con chances de seguir escalando si repite el resultado del duelo anterior ante este mismo rival.

Serbia, en cambio, llega golpeada: perdió los tres compromisos que disputó, el último 0-2 ante Alemania como visitante, y todavía no sumó de a tres en lo que va del certamen. Sin puntos y relegada en las posiciones, necesita revertir la imagen que mostró en la primera rueda si quiere meterse en la pelea.

El historial entre Países Bajos y Serbia

Se enfrentaron apenas dos veces y en ambas se quedó con la victoria Países Bajos. La más reciente fue este mismo mes, cuando Serbia cayó 1-2 de local, y la otra data de 2006, con triunfo neerlandés 0-1 también en cancha serbia. En total, Países Bajos convirtió 3 goles y Serbia apenas 1 en ese historial corto pero parejo en cuanto a dominio de un solo lado.

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Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 27/09/2026 Serbia vs. Países Bajos 1-2 UEFA Nations League 11/06/2006 Serbia vs. Países Bajos 0-1 FIFA World Cup

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 11:00 hs

Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 11:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 09:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 13:45 hs

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En síntesis