Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Grecia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Países Bajos recibe a Grecia este viernes 13 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Hay revancha apenas un mes después de que estos dos se sacaran un empate agridulce en Grecia. Esta vez el que necesita ganar es Países Bajos, metido en una zona de la tabla que no esperaba ocupar.
La Liga de Naciones no perdona errores y ninguno de los dos quiere llegar a la última fecha dependiendo de otros resultados. Un triunfo acomoda las cosas; otro empate complica a ambos por igual.
La actualidad de ambos equipos
Países Bajos llega con la urgencia de cortar la seguidilla de empates que lo tiene en el puesto 17. Venía de ganarle a Serbia como visitante, pero el 2-2 ante este mismo rival en la fecha anterior le dejó la sensación de puntos perdidos. Después se repuso con otro triunfo ante los serbios, ahora de local, y necesita ratificar esa levantada.
Grecia tampoco puede relajarse: está un escalón más abajo, en el 19, con los mismos 8 puntos que su rival de turno. Viene de empatar sin goles con Alemania de local, después de aquel 2-2 agónico con los neerlandeses y un triunfo ajustado sobre los propios alemanes como visitante. La imagen reciente del equipo griego muestra solidez defensiva, aunque le está costando cerrar los partidos.
El historial entre Países Bajos y Grecia
El historial es ampliamente favorable a Países Bajos, que ganó 9 de los 12 enfrentamientos directos, con apenas una victoria griega y dos empates. La diferencia de gol es contundente: 26 a 5 a favor del conjunto neerlandés en todo este tiempo.
El antecedente más reciente es justamente el 2-2 del mes pasado, que cortó una racha de triunfos consecutivos de Países Bajos sobre Grecia. Antes de eso, los neerlandeses se habían impuesto en sus últimos dos cruces directos.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/10/2026
|Grecia vs. Países Bajos
|2-2
|UEFA Nations League
|16/10/2023
|Grecia vs. Países Bajos
|0-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|07/09/2023
|Países Bajos vs. Grecia
|3-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|01/09/2016
|Países Bajos vs. Grecia
|1-2
|Friendlies
|27/04/2004
|Países Bajos vs. Grecia
|4-0
|Friendlies
|04/12/1991
|Grecia vs. Países Bajos
|0-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|21/11/1990
|Países Bajos vs. Grecia
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|16/12/1987
|Grecia vs. Países Bajos
|0-3
|UEFA European Championship Qualifiers
|25/03/1987
|Países Bajos vs. Grecia
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|14/04/1982
|Países Bajos vs. Grecia
|1-0
|Friendlies
Horario del partido
- Perú: 14:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
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- Centroamérica: Disney+ Premium, ESPN 5
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 12:00 hs
- Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
- Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
- Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
- Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
- Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
- Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
- Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 09:00 hs
- Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs
- Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs
- Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
- Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
- Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
- Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
En síntesis
- Países Bajos y Grecia se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Países Bajos suma 8 puntos en el torneo.
- Grecia suma 8 puntos en el torneo.