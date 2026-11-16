Alemania vs. Países Bajos: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Alemania y Países Bajos se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Alemania recibe a Países Bajos este lunes 16 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Un clásico europeo que esta vez tiene más peso para los neerlandeses, que llegan de meterle siete goles a Grecia y miran la tabla con otros ojos. Alemania, en cambio, necesita algo más que resultados sueltos para despegar en la zona media.

Publicidad

No es una final ni mucho menos, pero en la Liga de Naciones cada punto ordena el casillero y ninguno de los dos quiere quedar relegado en su grupo.

La actualidad de ambos equipos

Alemania viene de ganarle 3-1 a Serbia de visitante, after un empate sin goles ante Grecia que había cortado una racha positiva. Con 8 puntos y el puesto 21 entre 54 equipos, la selección necesita hilar más de un resultado seguido para meterse en la pelea de arriba del grupo.

Países Bajos llega de la mano de un golazo colectivo: 7-0 a Grecia como local, después de haber vencido también a Serbia. Con 11 unidades y la posición 11, el equipo neerlandés encadenó buenos números en el último tramo y se presenta con la confianza de quien no pierde hace rato.

Publicidad

El historial entre Alemania y Países Bajos

El historial entre ambos es larguísimo, con 49 antecedentes y una ligera ventaja alemana: 18 victorias contra 12 de Países Bajos, además de 19 empates que confirman lo parejo de la serie. En los goles también manda Alemania, 91 contra 80.

En el enfrentamiento más reciente, de septiembre pasado, Países Bajos y Alemania empataron 1-1. Antes de eso hubo triunfo alemán por la mínima y antes otro empate, en una seguidilla de partidos cerrados que vienen marcando los últimos cruces entre ambas selecciones.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/09/2026 Países Bajos vs. Alemania 1-1 UEFA Nations League 14/10/2024 Alemania vs. Países Bajos 1-0 UEFA Nations League 10/09/2024 Países Bajos vs. Alemania 2-2 UEFA Nations League 26/03/2024 Alemania vs. Países Bajos 2-1 Friendlies 29/03/2022 Países Bajos vs. Alemania 1-1 Friendlies 06/09/2019 Alemania vs. Países Bajos 2-4 UEFA European Championship Qualifiers 24/03/2019 Países Bajos vs. Alemania 2-3 UEFA European Championship Qualifiers 19/11/2018 Alemania vs. Países Bajos 2-2 UEFA Nations League 13/10/2018 Países Bajos vs. Alemania 3-0 UEFA Nations League 14/11/2012 Países Bajos vs. Alemania 0-0 Friendlies

Publicidad

Horario del partido

Perú: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

Perú: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fox Sports 1, Fubo, ViX, FOX One

Fox Sports 1, Fubo, ViX, FOX One Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 10:00 hs

Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 10:00 hs

Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs

Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs

Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

En síntesis