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Liga de Naciones

Alemania vs. Países Bajos: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Alemania y Países Bajos se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Germany vs. Netherlands, Liga de Naciones
Germany vs. Netherlands, Liga de Naciones

Alemania recibe a Países Bajos este lunes 16 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Un clásico europeo que esta vez tiene más peso para los neerlandeses, que llegan de meterle siete goles a Grecia y miran la tabla con otros ojos. Alemania, en cambio, necesita algo más que resultados sueltos para despegar en la zona media.

No es una final ni mucho menos, pero en la Liga de Naciones cada punto ordena el casillero y ninguno de los dos quiere quedar relegado en su grupo.

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La actualidad de ambos equipos

Alemania viene de ganarle 3-1 a Serbia de visitante, after un empate sin goles ante Grecia que había cortado una racha positiva. Con 8 puntos y el puesto 21 entre 54 equipos, la selección necesita hilar más de un resultado seguido para meterse en la pelea de arriba del grupo.

Países Bajos llega de la mano de un golazo colectivo: 7-0 a Grecia como local, después de haber vencido también a Serbia. Con 11 unidades y la posición 11, el equipo neerlandés encadenó buenos números en el último tramo y se presenta con la confianza de quien no pierde hace rato.

El historial entre Alemania y Países Bajos

El historial entre ambos es larguísimo, con 49 antecedentes y una ligera ventaja alemana: 18 victorias contra 12 de Países Bajos, además de 19 empates que confirman lo parejo de la serie. En los goles también manda Alemania, 91 contra 80.

En el enfrentamiento más reciente, de septiembre pasado, Países Bajos y Alemania empataron 1-1. Antes de eso hubo triunfo alemán por la mínima y antes otro empate, en una seguidilla de partidos cerrados que vienen marcando los últimos cruces entre ambas selecciones.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
24/09/2026Países Bajos vs. Alemania1-1UEFA Nations League
14/10/2024Alemania vs. Países Bajos1-0UEFA Nations League
10/09/2024Países Bajos vs. Alemania2-2UEFA Nations League
26/03/2024Alemania vs. Países Bajos2-1Friendlies
29/03/2022Países Bajos vs. Alemania1-1Friendlies
06/09/2019Alemania vs. Países Bajos2-4UEFA European Championship Qualifiers
24/03/2019Países Bajos vs. Alemania2-3UEFA European Championship Qualifiers
19/11/2018Alemania vs. Países Bajos2-2UEFA Nations League
13/10/2018Países Bajos vs. Alemania3-0UEFA Nations League
14/11/2012Países Bajos vs. Alemania0-0Friendlies

Horario del partido

  • Perú: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

  • Perú: Disney+ Premium
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: Fox Sports 1, Fubo, ViX, FOX One
  • Centroamérica: Disney+ Premium
  • España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 10:00 hs
  • Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 10:00 hs
  • Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
  • Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
  • Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
  • Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
  • Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
  • Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
  • Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
  • Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
  • Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
  • Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
  • Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

En síntesis

  • Alemania y Países Bajos se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Alemania suma 8 puntos en el torneo.
  • Países Bajos suma 11 puntos en el torneo.
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