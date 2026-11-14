Alineaciones de Portugal y Dinamarca por la Liga de Naciones: formaciones probables

Portugal recibe a Dinamarca este sábado 14 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Portugal viene de ganarle 2-1 a Noruega y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. Dinamarca viene de ganarle 1-0 a Gales y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Portugal y Dinamarca
Portugal (4-2-3-1): Diogo Costa, Diogo Dalot, Rúben Dias, Renato Veiga, Flávio Nazinho, João Palhinha, Bruno Fernandes, Vítor Vitinha, Bernardo Silva, Gonçalo Ramos, João Félix. DT: Jorge Jesus.
Dinamarca (4-4-2): Mads Hermansen, Rasmus Kristensen, Joachim Andersen, Oliver Provstgaard, Joakim Maehle, Gustav Isaksen, Morten Hjulmand, Victor Mow Froholdt, Mohammed Daramy, Rasmus Hojlund, William Osula. DT: Brian Riemer.
La previa de Portugal y Dinamarca: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 14 de noviembre
- Hora: 14:45 (hora de Perú)
- Historial: 19 cruces — Portugal ganó 13, Dinamarca ganó 4 y empataron 2
- Último antecedente: 01/10/2026: Dinamarca 2-4 Portugal
- Próximo partido de Portugal: vs. Gales, martes 17 de noviembre
- Próximo partido de Dinamarca: vs. Noruega, martes 17 de noviembre