Portugal vs. Noruega en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Portugal y Noruega se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Con puntaje ideal en la Liga de Naciones, Portugal recibe el domingo 4 de octubre a una Noruega que todavía no encontró el funcionamiento en el torneo.

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Portugal ya es puntero del grupo y una victoria lo deja con un pie en la siguiente fase. Para Noruega, en cambio, el partido es casi una obligación si quiere mantener alguna chance de pelear la clasificación.

Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

El local llega en un momento excelente: ganó sus tres partidos en esta Liga de Naciones, el último de ellos un 4-2 como visitante ante Dinamarca que mostró la pegada que tiene el equipo en ataque. Antes había pasado por encima de Noruega y de Gales, y llega a este cruce como único puntero con nueve puntos sobre nueve posibles.

Noruega atraviesa el camino inverso. Después de arrancar con un triunfo ante Dinamarca, encadenó dos derrotas consecutivas, la más reciente ante Gales, y quedó relegada en la tabla con apenas tres puntos. El funcionamiento no termina de aparecer y la visita a Portugal llega en el peor momento posible para intentar revertirlo.

El historial entre Portugal y Noruega

La historia entre ambos es ampliamente favorable a Portugal: de los once antecedentes, ganó ocho, Noruega apenas uno y hubo dos empates, con una diferencia de goles que ronda los 16 a 6. El antecedente más cercano es justamente de este mismo certamen, cuando Portugal se impuso 2-1 de visitante hace apenas unos días, y confirma una tendencia que se repite desde hace décadas.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 27/09/2026 Noruega vs. Portugal 1-2 UEFA Nations League 29/05/2016 Portugal vs. Noruega 3-0 Friendlies 04/06/2011 Portugal vs. Noruega 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 07/09/2010 Noruega vs. Portugal 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 10/09/2003 Noruega vs. Portugal 0-1 Friendlies 20/04/1994 Noruega vs. Portugal 0-0 Friendlies 10/02/1993 Portugal vs. Noruega 1-1 Friendlies 01/11/1979 Portugal vs. Noruega 3-1 UEFA European Championship Qualifiers 09/05/1979 Noruega vs. Portugal 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 12/11/1967 Portugal vs. Noruega 2-1 UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 11:00 hs

Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 11:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 09:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 13:45 hs

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En síntesis