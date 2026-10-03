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Liga de Naciones

Portugal vs. Noruega en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Portugal y Noruega se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Portugal vs. Norway, Liga de Naciones
Portugal vs. Norway, Liga de Naciones

Con puntaje ideal en la Liga de Naciones, Portugal recibe el domingo 4 de octubre a una Noruega que todavía no encontró el funcionamiento en el torneo.

Portugal ya es puntero del grupo y una victoria lo deja con un pie en la siguiente fase. Para Noruega, en cambio, el partido es casi una obligación si quiere mantener alguna chance de pelear la clasificación.

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Horario del partido

  • Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El local llega en un momento excelente: ganó sus tres partidos en esta Liga de Naciones, el último de ellos un 4-2 como visitante ante Dinamarca que mostró la pegada que tiene el equipo en ataque. Antes había pasado por encima de Noruega y de Gales, y llega a este cruce como único puntero con nueve puntos sobre nueve posibles.

Noruega atraviesa el camino inverso. Después de arrancar con un triunfo ante Dinamarca, encadenó dos derrotas consecutivas, la más reciente ante Gales, y quedó relegada en la tabla con apenas tres puntos. El funcionamiento no termina de aparecer y la visita a Portugal llega en el peor momento posible para intentar revertirlo.

El historial entre Portugal y Noruega

La historia entre ambos es ampliamente favorable a Portugal: de los once antecedentes, ganó ocho, Noruega apenas uno y hubo dos empates, con una diferencia de goles que ronda los 16 a 6. El antecedente más cercano es justamente de este mismo certamen, cuando Portugal se impuso 2-1 de visitante hace apenas unos días, y confirma una tendencia que se repite desde hace décadas.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
27/09/2026Noruega vs. Portugal1-2UEFA Nations League
29/05/2016Portugal vs. Noruega3-0Friendlies
04/06/2011Portugal vs. Noruega1-0UEFA European Championship Qualifiers
07/09/2010Noruega vs. Portugal1-0UEFA European Championship Qualifiers
10/09/2003Noruega vs. Portugal0-1Friendlies
20/04/1994Noruega vs. Portugal0-0Friendlies
10/02/1993Portugal vs. Noruega1-1Friendlies
01/11/1979Portugal vs. Noruega3-1UEFA European Championship Qualifiers
09/05/1979Noruega vs. Portugal0-1UEFA European Championship Qualifiers
12/11/1967Portugal vs. Noruega2-1UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 11:00 hs
  • Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
  • Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
  • Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
  • Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
  • Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 11:00 hs
  • Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 09:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 13:45 hs

En síntesis

  • Portugal y Noruega se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
  • Portugal suma 9 puntos tras vencer a Dinamarca, Noruega y Gales.
  • Noruega suma 3 puntos en el torneo.
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