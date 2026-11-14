Dónde ver EN VIVO Portugal vs. Dinamarca por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Portugal recibe a Dinamarca este sábado 14 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.
Portugal llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Dinamarca tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Portugal viene de ganar 2-1 como local ante Noruega. El equipo ocupa el puesto 6 con 12 puntos. Antes ganó 4-2 como visitante ante Dinamarca.
Dinamarca ganó 1-0 como visitante ante Gales en la fecha anterior. Dinamarca está 29° en la tabla con 6 puntos. Antes perdió 2-4 como local ante Portugal.
El historial entre Portugal y Dinamarca
Portugal y Dinamarca se enfrentaron 19 veces en los últimos años: 13 triunfos de Portugal, 4 de Dinamarca y 2 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/10/2026
|Dinamarca vs. Portugal
|2-4
|UEFA Nations League
|23/03/2025
|Portugal vs. Dinamarca
|5-2
|UEFA Nations League
|20/03/2025
|Dinamarca vs. Portugal
|1-0
|UEFA Nations League
|08/10/2015
|Portugal vs. Dinamarca
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|14/10/2014
|Dinamarca vs. Portugal
|0-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|13/06/2012
|Dinamarca vs. Portugal
|2-3
|UEFA European Championship
|11/10/2011
|Dinamarca vs. Portugal
|2-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|08/10/2010
|Portugal vs. Dinamarca
|3-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|05/09/2009
|Dinamarca vs. Portugal
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|10/09/2008
|Portugal vs. Dinamarca
|2-3
|UEFA World Cup Qualifiers
Horario del partido
- Perú: 14:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One
- Centroamérica: ESPN, Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 09:00 hs
- Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs
- Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs
- Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
- Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
- Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
En síntesis
- Portugal y Dinamarca se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Portugal suma 12 puntos tras vencer a Noruega, Dinamarca y Noruega.
- Dinamarca suma 6 puntos en el torneo.