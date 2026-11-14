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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Portugal vs. Dinamarca por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Portugal y Dinamarca se enfrentan este sábado 14 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Portugal vs. Denmark, Liga de Naciones
Portugal vs. Denmark, Liga de Naciones

Portugal recibe a Dinamarca este sábado 14 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.

Portugal llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Dinamarca tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Portugal viene de ganar 2-1 como local ante Noruega. El equipo ocupa el puesto 6 con 12 puntos. Antes ganó 4-2 como visitante ante Dinamarca.

Dinamarca ganó 1-0 como visitante ante Gales en la fecha anterior. Dinamarca está 29° en la tabla con 6 puntos. Antes perdió 2-4 como local ante Portugal.

El historial entre Portugal y Dinamarca

Portugal y Dinamarca se enfrentaron 19 veces en los últimos años: 13 triunfos de Portugal, 4 de Dinamarca y 2 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
01/10/2026Dinamarca vs. Portugal2-4UEFA Nations League
23/03/2025Portugal vs. Dinamarca5-2UEFA Nations League
20/03/2025Dinamarca vs. Portugal1-0UEFA Nations League
08/10/2015Portugal vs. Dinamarca1-0UEFA European Championship Qualifiers
14/10/2014Dinamarca vs. Portugal0-1UEFA European Championship Qualifiers
13/06/2012Dinamarca vs. Portugal2-3UEFA European Championship
11/10/2011Dinamarca vs. Portugal2-1UEFA European Championship Qualifiers
08/10/2010Portugal vs. Dinamarca3-1UEFA European Championship Qualifiers
05/09/2009Dinamarca vs. Portugal1-1UEFA World Cup Qualifiers
10/09/2008Portugal vs. Dinamarca2-3UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

  • Perú: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 09:00 hs
  • Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs
  • Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs
  • Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

En síntesis

  • Portugal y Dinamarca se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Portugal suma 12 puntos tras vencer a Noruega, Dinamarca y Noruega.
  • Dinamarca suma 6 puntos en el torneo.
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