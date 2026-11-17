Gales recibe a Portugal este martes 17 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones.
Portugal llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Gales tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Gales viene de perder 1-3 como visitante ante Noruega. El equipo ocupa el puesto 43 con 3 puntos. Antes perdió 0-1 como local ante Dinamarca.
Portugal perdió 1-4 como local ante Dinamarca en la fecha anterior. Portugal está 12° en la tabla con 12 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Noruega.
El historial entre Gales y Portugal
Gales y Portugal se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 3 de Portugal.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/09/2026
|Portugal vs. Gales
|1-0
|UEFA Nations League
|06/07/2016
|Portugal vs. Gales
|2-0
|UEFA European Championship
|01/06/2000
|Portugal vs. Gales
|3-0
|Friendlies
Horario del partido
- Perú: 14:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 2
- Centroamérica: ESPN, Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
En síntesis
- Gales y Portugal se enfrentan este martes 17 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Gales suma 3 puntos en el torneo.
- Portugal suma 12 puntos en el torneo.