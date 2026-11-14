Alineaciones de Rumania y Polonia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Rumania y Polonia se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Rumania recibe a Polonia este sábado 14 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Rumania viene de caer 0-1 ante Suecia y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Polonia viene de caer 0-1 ante Bosnia y Herzegovina y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

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Las alineaciones de Rumania y Polonia

Rumania (4-2-3-1): Ottó Hindrich, Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Nicușor Bancu, Virgil Ghiță, Ianis Hagi, Vlad Dragomir, Dennis Man, Daniel Bîrligea, Florinel Coman.

Polonia (4-5-1): Mateusz Kochalski, Matty Cash, Kacper Potulski, Jakub Kiwior, Oskar Kubiak, Bartosz Mazurek, Karol Świderski, Kacper Urbański, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski, Mateusz Żukowski. DT: Jan Urban.

La previa de Rumania y Polonia: todo lo que hay que saber

Día: sábado 14 de noviembre

sábado 14 de noviembre Hora: 14:45 (hora de Perú)

14:45 (hora de Perú) Historial: 7 cruces — Rumania ganó 3, Polonia ganó 3 y empataron 1

7 cruces — Rumania ganó 3, Polonia ganó 3 y empataron 1 Último antecedente: 02/10/2026: Polonia 6-0 Rumania

02/10/2026: Polonia 6-0 Rumania Próximo partido de Rumania: vs. Bosnia y Herzegovina, martes 17 de noviembre

vs. Bosnia y Herzegovina, martes 17 de noviembre Próximo partido de Polonia: vs. Suecia, martes 17 de noviembre