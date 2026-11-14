Rumania vs. Polonia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Rumania recibe a Polonia este sábado 14 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.
Polonia llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Rumania tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Rumania perdió 0-1 como local ante Suecia. El conjunto marcha 51° con 0 puntos. Antes perdió 0-6 como visitante ante Polonia.
Polonia viene de perder 0-1 como visitante ante Bosnia y Herzegovina. El equipo ocupa el puesto 34 con 4 puntos. Antes ganó 6-0 como local ante Rumania.
El historial entre Rumania y Polonia
Rumania y Polonia se enfrentaron 7 veces en los últimos años: 3 triunfos de Rumania, 3 de Polonia y 1 empate.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/10/2026
|Polonia vs. Rumania
|6-0
|UEFA Nations League
|10/06/2017
|Polonia vs. Rumania
|3-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|11/11/2016
|Rumania vs. Polonia
|0-3
|UEFA World Cup Qualifiers
|14/11/2009
|Polonia vs. Rumania
|0-1
|Friendlies
|17/04/2002
|Polonia vs. Rumania
|1-2
|Friendlies
|06/09/1995
|Polonia vs. Rumania
|0-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|29/03/1995
|Rumania vs. Polonia
|2-1
|UEFA European Championship Qualifiers
Horario del partido
- Perú: 14:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, Fubo Sports Network, ViX, Tubi
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 09:00 hs
- Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs
- Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs
- Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
- Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
- Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
En síntesis
- Rumania y Polonia se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Rumania suma 0 puntos en el torneo.
- Polonia suma 4 puntos en el torneo.