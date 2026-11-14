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Rumania vs. Polonia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Rumania y Polonia se enfrentan este sábado 14 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Romania vs. Poland, Liga de Naciones
Romania vs. Poland, Liga de Naciones

Rumania recibe a Polonia este sábado 14 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.

Polonia llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Rumania tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Rumania perdió 0-1 como local ante Suecia. El conjunto marcha 51° con 0 puntos. Antes perdió 0-6 como visitante ante Polonia.

Polonia viene de perder 0-1 como visitante ante Bosnia y Herzegovina. El equipo ocupa el puesto 34 con 4 puntos. Antes ganó 6-0 como local ante Rumania.

El historial entre Rumania y Polonia

Rumania y Polonia se enfrentaron 7 veces en los últimos años: 3 triunfos de Rumania, 3 de Polonia y 1 empate.

Últimos 7 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
02/10/2026Polonia vs. Rumania6-0UEFA Nations League
10/06/2017Polonia vs. Rumania3-1UEFA World Cup Qualifiers
11/11/2016Rumania vs. Polonia0-3UEFA World Cup Qualifiers
14/11/2009Polonia vs. Rumania0-1Friendlies
17/04/2002Polonia vs. Rumania1-2Friendlies
06/09/1995Polonia vs. Rumania0-0UEFA European Championship Qualifiers
29/03/1995Rumania vs. Polonia2-1UEFA European Championship Qualifiers

Horario del partido

  • Perú: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 09:00 hs
  • Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs
  • Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs
  • Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

En síntesis

  • Rumania y Polonia se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Rumania suma 0 puntos en el torneo.
  • Polonia suma 4 puntos en el torneo.
Bolavip Perù
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