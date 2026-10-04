Dónde ver EN VIVO Rumania vs. Suecia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

El lunes 5 de octubre, Rumania necesita reaccionar como sea ante una Suecia que llega entonada en la Liga de Naciones.
Rumania todavía no sumó un punto en la fase y se juega no quedar descolgada del grupo, mientras Suecia pelea por meterse entre los mejores de la zona.
Horario del partido
- Perú: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
El local atraviesa un presente complicado: cayó por 0-6 ante Polonia en su última presentación, después de perder 2-4 como local frente a Bosnia y Herzegovina y también de visitante contra la propia Suecia. Tres partidos, tres derrotas y ningún punto suman un arranque para el olvido.
Suecia, en cambio, llega sin perder en sus últimas tres salidas. Empató 1-1 como visitante ante Bosnia y Herzegovina, venía de ganarle 3-1 a Polonia como local y antes había superado 2-1 justamente a Rumania. Con siete puntos y en el noveno puesto, se mete como el favorito claro para este cruce.
El historial entre Rumania y Suecia
El historial entre ambos tiene nueve antecedentes y una ventaja clara para los escandinavos, que ganaron cinco veces por tres de Rumania y dos empates, con 11 goles a favor contra 9. El antecedente más reciente es justamente de hace poco más de una semana, cuando Suecia se impuso 2-1, el mismo resultado que también se repitió en 2019.
Últimos 9 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/09/2026
|Suecia vs. Rumania
|2-1
|UEFA Nations League
|15/11/2019
|Rumania vs. Suecia
|0-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|23/03/2019
|Suecia vs. Rumania
|2-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|27/03/2018
|Rumania vs. Suecia
|1-0
|Friendlies
|09/02/1997
|Rumania vs. Suecia
|0-2
|Friendlies
|10/07/1994
|Rumania vs. Suecia
|2-2
|FIFA World Cup
|12/06/1994
|Rumania vs. Suecia
|1-1
|Friendlies
|09/06/1983
|Suecia vs. Rumania
|0-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|08/09/1982
|Rumania vs. Suecia
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 11:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 09:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 13:45 hs
En síntesis
- Rumania y Suecia se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Rumania suma 0 puntos en el torneo.
- Suecia suma 7 puntos en el torneo.