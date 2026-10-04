Dónde ver EN VIVO Rumania vs. Suecia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Rumania y Suecia se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

El lunes 5 de octubre, Rumania necesita reaccionar como sea ante una Suecia que llega entonada en la Liga de Naciones.

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Rumania todavía no sumó un punto en la fase y se juega no quedar descolgada del grupo, mientras Suecia pelea por meterse entre los mejores de la zona.

Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

El local atraviesa un presente complicado: cayó por 0-6 ante Polonia en su última presentación, después de perder 2-4 como local frente a Bosnia y Herzegovina y también de visitante contra la propia Suecia. Tres partidos, tres derrotas y ningún punto suman un arranque para el olvido.

Suecia, en cambio, llega sin perder en sus últimas tres salidas. Empató 1-1 como visitante ante Bosnia y Herzegovina, venía de ganarle 3-1 a Polonia como local y antes había superado 2-1 justamente a Rumania. Con siete puntos y en el noveno puesto, se mete como el favorito claro para este cruce.

El historial entre Rumania y Suecia

El historial entre ambos tiene nueve antecedentes y una ventaja clara para los escandinavos, que ganaron cinco veces por tres de Rumania y dos empates, con 11 goles a favor contra 9. El antecedente más reciente es justamente de hace poco más de una semana, cuando Suecia se impuso 2-1, el mismo resultado que también se repitió en 2019.

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Últimos 9 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/09/2026 Suecia vs. Rumania 2-1 UEFA Nations League 15/11/2019 Rumania vs. Suecia 0-2 UEFA European Championship Qualifiers 23/03/2019 Suecia vs. Rumania 2-1 UEFA European Championship Qualifiers 27/03/2018 Rumania vs. Suecia 1-0 Friendlies 09/02/1997 Rumania vs. Suecia 0-2 Friendlies 10/07/1994 Rumania vs. Suecia 2-2 FIFA World Cup 12/06/1994 Rumania vs. Suecia 1-1 Friendlies 09/06/1983 Suecia vs. Rumania 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 08/09/1982 Rumania vs. Suecia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 11:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 09:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 13:45 hs

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En síntesis