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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Rumania vs. Suecia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Rumania y Suecia se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Romania vs. Sweden, Liga de Naciones
Romania vs. Sweden, Liga de Naciones

El lunes 5 de octubre, Rumania necesita reaccionar como sea ante una Suecia que llega entonada en la Liga de Naciones.

Rumania todavía no sumó un punto en la fase y se juega no quedar descolgada del grupo, mientras Suecia pelea por meterse entre los mejores de la zona.

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Horario del partido

  • Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El local atraviesa un presente complicado: cayó por 0-6 ante Polonia en su última presentación, después de perder 2-4 como local frente a Bosnia y Herzegovina y también de visitante contra la propia Suecia. Tres partidos, tres derrotas y ningún punto suman un arranque para el olvido.

Suecia, en cambio, llega sin perder en sus últimas tres salidas. Empató 1-1 como visitante ante Bosnia y Herzegovina, venía de ganarle 3-1 a Polonia como local y antes había superado 2-1 justamente a Rumania. Con siete puntos y en el noveno puesto, se mete como el favorito claro para este cruce.

El historial entre Rumania y Suecia

El historial entre ambos tiene nueve antecedentes y una ventaja clara para los escandinavos, que ganaron cinco veces por tres de Rumania y dos empates, con 11 goles a favor contra 9. El antecedente más reciente es justamente de hace poco más de una semana, cuando Suecia se impuso 2-1, el mismo resultado que también se repitió en 2019.

Últimos 9 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/09/2026Suecia vs. Rumania2-1UEFA Nations League
15/11/2019Rumania vs. Suecia0-2UEFA European Championship Qualifiers
23/03/2019Suecia vs. Rumania2-1UEFA European Championship Qualifiers
27/03/2018Rumania vs. Suecia1-0Friendlies
09/02/1997Rumania vs. Suecia0-2Friendlies
10/07/1994Rumania vs. Suecia2-2FIFA World Cup
12/06/1994Rumania vs. Suecia1-1Friendlies
09/06/1983Suecia vs. Rumania0-1UEFA European Championship Qualifiers
08/09/1982Rumania vs. Suecia2-0UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 11:00 hs
  • Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 09:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 13:45 hs

En síntesis

  • Rumania y Suecia se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
  • Rumania suma 0 puntos en el torneo.
  • Suecia suma 7 puntos en el torneo.
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