Bosnia y Herzegovina recibe a Rumania este martes 17 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones.
Bosnia y Herzegovina llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Rumania tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Bosnia y Herzegovina perdió 2-3 como visitante ante Suecia. El conjunto marcha 24° con 8 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Polonia.
Rumania viene de ganar 2-1 como local ante Polonia. El equipo ocupa el puesto 45 con 3 puntos. Antes perdió 0-1 como local ante Suecia.
El historial entre Bosnia y Herzegovina y Rumania
Bosnia y Herzegovina y Rumania se enfrentaron 9 veces en los últimos años: 5 triunfos de Bosnia y Herzegovina y 4 de Rumania.
Últimos 9 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|28/09/2026
|Rumania vs. Bosnia y Herzegovina
|2-4
|UEFA Nations League
|15/11/2025
|Bosnia y Herzegovina vs. Rumania
|3-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|21/03/2025
|Rumania vs. Bosnia y Herzegovina
|0-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|26/09/2022
|Rumania vs. Bosnia y Herzegovina
|4-1
|UEFA Nations League
|07/06/2022
|Bosnia y Herzegovina vs. Rumania
|1-0
|UEFA Nations League
|03/06/2011
|Rumania vs. Bosnia y Herzegovina
|3-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|26/03/2011
|Bosnia y Herzegovina vs. Rumania
|2-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|07/06/2003
|Rumania vs. Bosnia y Herzegovina
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|07/09/2002
|Bosnia y Herzegovina vs. Rumania
|0-3
|UEFA European Championship Qualifiers
Horario del partido
- Perú: 14:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 5
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- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
En síntesis
- Bosnia y Herzegovina y Rumania se enfrentan este martes 17 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Bosnia y Herzegovina suma 8 puntos en el torneo.
- Rumania suma 3 puntos en el torneo.