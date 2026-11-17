Bosnia y Herzegovina y Rumania se enfrentan este martes 17 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Bosnia y Herzegovina recibe a Rumania este martes 17 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones.

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Bosnia y Herzegovina llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Rumania tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Bosnia y Herzegovina perdió 2-3 como visitante ante Suecia. El conjunto marcha 24° con 8 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Polonia.

Rumania viene de ganar 2-1 como local ante Polonia. El equipo ocupa el puesto 45 con 3 puntos. Antes perdió 0-1 como local ante Suecia.

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El historial entre Bosnia y Herzegovina y Rumania

Bosnia y Herzegovina y Rumania se enfrentaron 9 veces en los últimos años: 5 triunfos de Bosnia y Herzegovina y 4 de Rumania.

Últimos 9 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 28/09/2026 Rumania vs. Bosnia y Herzegovina 2-4 UEFA Nations League 15/11/2025 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania 3-1 UEFA World Cup Qualifiers 21/03/2025 Rumania vs. Bosnia y Herzegovina 0-1 UEFA World Cup Qualifiers 26/09/2022 Rumania vs. Bosnia y Herzegovina 4-1 UEFA Nations League 07/06/2022 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania 1-0 UEFA Nations League 03/06/2011 Rumania vs. Bosnia y Herzegovina 3-0 UEFA European Championship Qualifiers 26/03/2011 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania 2-1 UEFA European Championship Qualifiers 07/06/2003 Rumania vs. Bosnia y Herzegovina 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 07/09/2002 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania 0-3 UEFA European Championship Qualifiers

Horario del partido

Perú: 14:45 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

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En síntesis