Bélgica vs. Italia: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Bélgica recibe a Italia este domingo 15 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones.
Bélgica llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Italia tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Bélgica ganó 2-1 como visitante ante Turquía en la fecha anterior. Bélgica está 18° en la tabla con 9 puntos. Antes perdió 1-4 como visitante ante Francia.
En su último compromiso, Italia ganó 3-1 como local ante Francia. El conjunto marcha 13° con 10 puntos. Antes ganó 3-1 como local ante Turquía.
El historial entre Bélgica e Italia
Bélgica e Italia se enfrentaron 16 veces en los últimos años: 4 triunfos de Bélgica, 7 de Italia y 5 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/09/2026
|Italia vs. Bélgica
|0-2
|UEFA Nations League
|14/11/2024
|Bélgica vs. Italia
|0-1
|UEFA Nations League
|10/10/2024
|Italia vs. Bélgica
|2-2
|UEFA Nations League
|10/10/2021
|Italia vs. Bélgica
|2-1
|UEFA Nations League
|02/07/2021
|Bélgica vs. Italia
|1-2
|UEFA European Championship
|13/06/2016
|Bélgica vs. Italia
|0-2
|UEFA European Championship
|13/11/2015
|Bélgica vs. Italia
|3-1
|Friendlies
|30/05/2008
|Italia vs. Bélgica
|3-1
|Friendlies
|14/06/2000
|Italia vs. Bélgica
|2-0
|UEFA European Championship
|12/11/1999
|Italia vs. Bélgica
|1-3
|Friendlies
Horario del partido
- Perú: 14:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Letonia vs. Armenia — domingo 15 de noviembre, 09:00 hs
- Chipre vs. Montenegro — domingo 15 de noviembre, 09:00 hs
- Finlandia vs. San Marino — domingo 15 de noviembre, 12:00 hs
- Bielorrusia vs. Albania — domingo 15 de noviembre, 12:00 hs
- España vs. Inglaterra — domingo 15 de noviembre, 14:45 hs
- Croacia vs. República Checa — domingo 15 de noviembre, 14:45 hs
- Francia vs. Turquía — domingo 15 de noviembre, 14:45 hs
- Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 10:00 hs
- Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 10:00 hs
- Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
- Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
- Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
- Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
- Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
- Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
En síntesis
- Bélgica e Italia se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Bélgica suma 9 puntos en el torneo.
- Italia suma 10 puntos en el torneo.