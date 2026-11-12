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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Italia vs. Francia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Italia y Francia se enfrentan este jueves 12 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Italy vs. France, Liga de Naciones
Italy vs. France, Liga de Naciones

Italia recibe a Francia este jueves 12 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Italia y Francia ya empataron hace unas semanas y ahora se vuelven a cruzar, esta vez con la tabla de la Liga de Naciones de por medio. No hay margen para relajarse: ambos necesitan sumar para acomodarse en la zona que les interesa.

El historial reciente entre ambos quedó parejo, pero la diferencia de puntos en esta edición obliga a Italia a buscar algo más que un empate si quiere escalar posiciones.

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La actualidad de ambos equipos

Italia llega golpeada en la tabla, 17ª con 7 puntos en cuatro partidos, aunque futbolísticamente está mostrando otra cara: viene de ganarle 3-1 a Turquía de local y antes había goleado 4-1 como visitante ante el mismo rival. El empate 1-1 ante Francia fue el único traspié reciente, lo que deja claro que el equipo compite de igual a igual contra los grandes.

Francia llega como favorita y con los números para respaldarlo: quinta con 10 puntos, viene de aplastar 4-1 a Bélgica en su casa y antes había ganado 1-0 como visitante ante el mismo equipo. Solo el empate ante Italia le impidió tener puntaje perfecto en sus últimas tres presentaciones, y eso alcanza para llegar con la confianza arriba.

El historial entre Italia y Francia

Son 42 antecedentes entre ambas selecciones, con ventaja para Italia que ganó 20 veces por 13 de Francia y 11 empates. En las últimas diez citas la cosa se pareja bastante: hay triunfos de los dos lados y hasta un par de igualdades, como la más reciente, el 1-1 de octubre pasado. Italia también lleva la delantera en la cuenta de goles históricos, 87 contra 61, aunque eso poco dice de lo que puede pasar ahora.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
02/10/2026Francia vs. Italia1-1UEFA Nations League
17/11/2024Italia vs. Francia1-3UEFA Nations League
06/09/2024Francia vs. Italia1-3UEFA Nations League
01/06/2018Francia vs. Italia3-1Friendlies
01/09/2016Italia vs. Francia1-3Friendlies
14/11/2012Italia vs. Francia1-2Friendlies
17/06/2008Francia vs. Italia0-2UEFA European Championship
08/09/2007Italia vs. Francia0-0UEFA European Championship Qualifiers
06/09/2006Francia vs. Italia3-1UEFA European Championship Qualifiers
09/07/2006Italia vs. Francia1-1FIFA World Cup

Horario del partido

  • Perú: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Armenia vs. Chipre — jueves 12 de noviembre, 12:00 hs
  • Turquía vs. Bélgica — jueves 12 de noviembre, 12:00 hs
  • Montenegro vs. Letonia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs
  • San Marino vs. Bielorrusia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs
  • Albania vs. Finlandia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs
  • Inglaterra vs. Croacia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs
  • República Checa vs. España — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs
  • Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 12:00 hs
  • Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 09:00 hs
  • Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs
  • Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs
  • Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

En síntesis

  • Italia y Francia se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
  • Italia suma 7 puntos en el torneo.
  • Francia suma 10 puntos en el torneo.
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