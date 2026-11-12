Dónde ver EN VIVO Italia vs. Francia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Italia recibe a Francia este jueves 12 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Italia y Francia ya empataron hace unas semanas y ahora se vuelven a cruzar, esta vez con la tabla de la Liga de Naciones de por medio. No hay margen para relajarse: ambos necesitan sumar para acomodarse en la zona que les interesa.
El historial reciente entre ambos quedó parejo, pero la diferencia de puntos en esta edición obliga a Italia a buscar algo más que un empate si quiere escalar posiciones.
La actualidad de ambos equipos
Italia llega golpeada en la tabla, 17ª con 7 puntos en cuatro partidos, aunque futbolísticamente está mostrando otra cara: viene de ganarle 3-1 a Turquía de local y antes había goleado 4-1 como visitante ante el mismo rival. El empate 1-1 ante Francia fue el único traspié reciente, lo que deja claro que el equipo compite de igual a igual contra los grandes.
Francia llega como favorita y con los números para respaldarlo: quinta con 10 puntos, viene de aplastar 4-1 a Bélgica en su casa y antes había ganado 1-0 como visitante ante el mismo equipo. Solo el empate ante Italia le impidió tener puntaje perfecto en sus últimas tres presentaciones, y eso alcanza para llegar con la confianza arriba.
El historial entre Italia y Francia
Son 42 antecedentes entre ambas selecciones, con ventaja para Italia que ganó 20 veces por 13 de Francia y 11 empates. En las últimas diez citas la cosa se pareja bastante: hay triunfos de los dos lados y hasta un par de igualdades, como la más reciente, el 1-1 de octubre pasado. Italia también lleva la delantera en la cuenta de goles históricos, 87 contra 61, aunque eso poco dice de lo que puede pasar ahora.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/10/2026
|Francia vs. Italia
|1-1
|UEFA Nations League
|17/11/2024
|Italia vs. Francia
|1-3
|UEFA Nations League
|06/09/2024
|Francia vs. Italia
|1-3
|UEFA Nations League
|01/06/2018
|Francia vs. Italia
|3-1
|Friendlies
|01/09/2016
|Italia vs. Francia
|1-3
|Friendlies
|14/11/2012
|Italia vs. Francia
|1-2
|Friendlies
|17/06/2008
|Francia vs. Italia
|0-2
|UEFA European Championship
|08/09/2007
|Italia vs. Francia
|0-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|06/09/2006
|Francia vs. Italia
|3-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|09/07/2006
|Italia vs. Francia
|1-1
|FIFA World Cup
Horario del partido
- Perú: 14:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 1, Fubo, ViX, FOX One
- Centroamérica: ESPN, Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Armenia vs. Chipre — jueves 12 de noviembre, 12:00 hs
- Turquía vs. Bélgica — jueves 12 de noviembre, 12:00 hs
- Montenegro vs. Letonia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs
- San Marino vs. Bielorrusia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs
- Albania vs. Finlandia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs
- Inglaterra vs. Croacia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs
- República Checa vs. España — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs
- Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 12:00 hs
- Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
- Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
- Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
- Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
- Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
- Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
- Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
- Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 09:00 hs
- Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs
- Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs
- Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
- Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
- Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
- Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
En síntesis
- Italia y Francia se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Italia suma 7 puntos en el torneo.
- Francia suma 10 puntos en el torneo.