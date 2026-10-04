Dónde ver EN VIVO Italia vs. Turquía por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Italia llega con la ventaja de no haber perdido nunca ante Turquía y el lunes 5 de octubre buscará confirmarlo una vez más en la Liga de Naciones.
La jornada 4 del certamen no define demasiado en la tabla, pero Italia quiere recuperar sensaciones tras el empate con Francia y Turquía necesita cortar una racha que todavía no le dejó ni un punto.
Horario del partido
- Perú: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Italia llega golpeada en el resultado pero no en el funcionamiento: empató 1-1 de visitante ante Francia después de haberle ganado 4-1 a este mismo rival en la fecha anterior. Antes de eso había caído 0-2 como local frente a Bélgica, así que el equipo alterna rendimientos pero no pierde protagonismo en la zona alta de su grupo.
Turquía no logra despegar en esta Liga de Naciones. Viene de perder 0-3 con Bélgica de visitante y antes había sido goleada 1-4 por la propia Italia jugando en su casa. La derrota ante Francia por 0-1 completa un cierre de año sin triunfos ni unidades sumadas, algo que complica cualquier aspiración de mejorar su ubicación en el certamen.
El historial entre Italia y Turquía
El historial es ampliamente favorable a Italia: de los 12 enfrentamientos ganó 8, empató 4 y nunca perdió con Turquía. La diferencia de gol también lo respalda, con 25 tantos a favor contra apenas 7 en contra. El antecedente más reciente fue justamente en esta misma Liga de Naciones, cuando Italia se impuso 4-1 como visitante hace apenas unos días.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|28/09/2026
|Turquía vs. Italia
|1-4
|UEFA Nations League
|04/06/2024
|Italia vs. Turquía
|0-0
|Friendlies
|29/03/2022
|Turquía vs. Italia
|2-3
|Friendlies
|11/06/2021
|Turquía vs. Italia
|0-3
|UEFA European Championship
|15/11/2006
|Italia vs. Turquía
|1-1
|Friendlies
|19/11/2002
|Italia vs. Turquía
|1-1
|Friendlies
|11/06/2000
|Turquía vs. Italia
|1-2
|UEFA European Championship
|21/12/1994
|Italia vs. Turquía
|3-1
|Friendlies
|25/02/1973
|Turquía vs. Italia
|0-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|13/01/1973
|Italia vs. Turquía
|0-0
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 11:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 09:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 13:45 hs
En síntesis
- Italia y Turquía se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Italia suma 4 puntos en el torneo.
- Turquía suma 0 puntos en el torneo.