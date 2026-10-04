Dónde ver EN VIVO Italia vs. Turquía por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Italia y Turquía se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Italia llega con la ventaja de no haber perdido nunca ante Turquía y el lunes 5 de octubre buscará confirmarlo una vez más en la Liga de Naciones.

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La jornada 4 del certamen no define demasiado en la tabla, pero Italia quiere recuperar sensaciones tras el empate con Francia y Turquía necesita cortar una racha que todavía no le dejó ni un punto.

Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Italia llega golpeada en el resultado pero no en el funcionamiento: empató 1-1 de visitante ante Francia después de haberle ganado 4-1 a este mismo rival en la fecha anterior. Antes de eso había caído 0-2 como local frente a Bélgica, así que el equipo alterna rendimientos pero no pierde protagonismo en la zona alta de su grupo.

Turquía no logra despegar en esta Liga de Naciones. Viene de perder 0-3 con Bélgica de visitante y antes había sido goleada 1-4 por la propia Italia jugando en su casa. La derrota ante Francia por 0-1 completa un cierre de año sin triunfos ni unidades sumadas, algo que complica cualquier aspiración de mejorar su ubicación en el certamen.

El historial entre Italia y Turquía

El historial es ampliamente favorable a Italia: de los 12 enfrentamientos ganó 8, empató 4 y nunca perdió con Turquía. La diferencia de gol también lo respalda, con 25 tantos a favor contra apenas 7 en contra. El antecedente más reciente fue justamente en esta misma Liga de Naciones, cuando Italia se impuso 4-1 como visitante hace apenas unos días.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 28/09/2026 Turquía vs. Italia 1-4 UEFA Nations League 04/06/2024 Italia vs. Turquía 0-0 Friendlies 29/03/2022 Turquía vs. Italia 2-3 Friendlies 11/06/2021 Turquía vs. Italia 0-3 UEFA European Championship 15/11/2006 Italia vs. Turquía 1-1 Friendlies 19/11/2002 Italia vs. Turquía 1-1 Friendlies 11/06/2000 Turquía vs. Italia 1-2 UEFA European Championship 21/12/1994 Italia vs. Turquía 3-1 Friendlies 25/02/1973 Turquía vs. Italia 0-1 UEFA World Cup Qualifiers 13/01/1973 Italia vs. Turquía 0-0 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 11:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 09:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 13:45 hs

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En síntesis