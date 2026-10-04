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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Italia vs. Turquía por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Italia y Turquía se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Italy vs. Turkey, Liga de Naciones
Italy vs. Turkey, Liga de Naciones

Italia llega con la ventaja de no haber perdido nunca ante Turquía y el lunes 5 de octubre buscará confirmarlo una vez más en la Liga de Naciones.

La jornada 4 del certamen no define demasiado en la tabla, pero Italia quiere recuperar sensaciones tras el empate con Francia y Turquía necesita cortar una racha que todavía no le dejó ni un punto.

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Horario del partido

  • Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Italia llega golpeada en el resultado pero no en el funcionamiento: empató 1-1 de visitante ante Francia después de haberle ganado 4-1 a este mismo rival en la fecha anterior. Antes de eso había caído 0-2 como local frente a Bélgica, así que el equipo alterna rendimientos pero no pierde protagonismo en la zona alta de su grupo.

Turquía no logra despegar en esta Liga de Naciones. Viene de perder 0-3 con Bélgica de visitante y antes había sido goleada 1-4 por la propia Italia jugando en su casa. La derrota ante Francia por 0-1 completa un cierre de año sin triunfos ni unidades sumadas, algo que complica cualquier aspiración de mejorar su ubicación en el certamen.

El historial entre Italia y Turquía

El historial es ampliamente favorable a Italia: de los 12 enfrentamientos ganó 8, empató 4 y nunca perdió con Turquía. La diferencia de gol también lo respalda, con 25 tantos a favor contra apenas 7 en contra. El antecedente más reciente fue justamente en esta misma Liga de Naciones, cuando Italia se impuso 4-1 como visitante hace apenas unos días.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
28/09/2026Turquía vs. Italia1-4UEFA Nations League
04/06/2024Italia vs. Turquía0-0Friendlies
29/03/2022Turquía vs. Italia2-3Friendlies
11/06/2021Turquía vs. Italia0-3UEFA European Championship
15/11/2006Italia vs. Turquía1-1Friendlies
19/11/2002Italia vs. Turquía1-1Friendlies
11/06/2000Turquía vs. Italia1-2UEFA European Championship
21/12/1994Italia vs. Turquía3-1Friendlies
25/02/1973Turquía vs. Italia0-1UEFA World Cup Qualifiers
13/01/1973Italia vs. Turquía0-0UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 11:00 hs
  • Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 09:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 13:45 hs

En síntesis

  • Italia y Turquía se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Italia suma 4 puntos en el torneo.
  • Turquía suma 0 puntos en el torneo.
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