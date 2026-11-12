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Liga de Naciones

Alineaciones de Italia y Francia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Italia y Francia se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Italy vs. France, Liga de Naciones
Italy vs. France, Liga de Naciones

Italia recibe a Francia este jueves 12 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Italia viene de ganarle 3-1 a Turquía y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Francia viene de ganarle 4-1 a Bélgica y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Italia y Francia

Italia (4-3-3): Gianluigi Donnarumma, Riccardo Calafiori, Alessandro Bastoni, Giorgio Scalvini, Michael Kayode, Nicolò Fagioli, Alessandro Gianni Romano, Nicolò Barella, Nicolò Cambiaghi, Francesco Pio Esposito, Sebastiano Esposito.

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Francia (4-3-3): Mike Maignan, Malo Gusto, Dayot Upamecano, Jérémy Jacquet, Adrien Truffert, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Adrien Rabiot, Michael Olise, Désiré Doué, Bradley Barcola.

La previa de Italia y Francia: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 12 de noviembre
  • Hora: 14:45 (hora de Perú)
  • Historial: 42 cruces — Italia ganó 20, Francia ganó 13 y empataron 11
  • Último antecedente: 02/10/2026: Francia 1-1 Italia
  • Próximo partido de Italia: vs. Bélgica, domingo 15 de noviembre
  • Próximo partido de Francia: vs. Turquía, domingo 15 de noviembre
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