Bielorrusia vs. Albania en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Bielorrusia recibe a Albania este domingo 15 de noviembre desde las 12:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Bielorrusia llega invicta en sus últimos compromisos y con la confianza de quien no pierde hace rato, pero enfrente tiene a un rival que pelea arriba y no está para regalar puntos.
Albania se juega la chance de seguir escalando en la Liga de Naciones y un triunfo afuera le serviría para consolidar su presente. Para Bielorrusia es la oportunidad de dar otro golpe y seguir sumando de local.
La actualidad de ambos equipos
Bielorrusia viene de una racha sólida: ganó sus últimos tres partidos, el más reciente por 2-0 como visitante ante San Marino, y antes había resuelto con comodidad su cruce ante Finlandia. Está 14° con 10 puntos en cinco presentaciones, un andar que le permite llegar a este duelo sin sobresaltos.
Albania no se queda atrás: también acumula triunfos consecutivos, el último 2-0 como local frente a Finlandia, resultado que le sirvió para afirmarse en la 6ª posición con 12 unidades. Antes había sufrido para vencer a San Marino por la mínima diferencia, pero el funcionamiento reciente del equipo lo tiene entre los protagonistas de su zona.
El historial entre Bielorrusia y Albania
El historial entre ambos muestra una ligera ventaja albanesa: de los ocho enfrentamientos, Albania se quedó con cuatro, Bielorrusia con dos y hubo dos empates. En cuanto a goles, la diferencia es mínima, 12 para Albania contra 10 de Bielorrusia.
El antecedente más reciente fue en septiembre de 2026, cuando Albania se impuso 2-0 ante Bielorrusia. Antes de eso, en 2020, también se habían enfrentado dos veces con triunfo albanés en ambas ocasiones, lo que marca una tendencia favorable para el conjunto visitante en los últimos cruces.
Últimos 8 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/09/2026
|Albania vs. Bielorrusia
|2-0
|UEFA Nations League
|18/11/2020
|Albania vs. Bielorrusia
|3-2
|UEFA Nations League
|04/09/2020
|Bielorrusia vs. Albania
|0-2
|UEFA Nations League
|15/11/2013
|Bielorrusia vs. Albania
|0-0
|Friendlies
|26/03/2011
|Albania vs. Bielorrusia
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|12/10/2010
|Bielorrusia vs. Albania
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|17/11/2007
|Albania vs. Bielorrusia
|2-4
|UEFA European Championship Qualifiers
|02/09/2006
|Bielorrusia vs. Albania
|2-2
|UEFA European Championship Qualifiers
Horario del partido
- Perú: 12:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Letonia vs. Armenia — domingo 15 de noviembre, 09:00 hs
- Chipre vs. Montenegro — domingo 15 de noviembre, 09:00 hs
- Finlandia vs. San Marino — domingo 15 de noviembre, 12:00 hs
- España vs. Inglaterra — domingo 15 de noviembre, 14:45 hs
- Croacia vs. República Checa — domingo 15 de noviembre, 14:45 hs
- Francia vs. Turquía — domingo 15 de noviembre, 14:45 hs
- Bélgica vs. Italia — domingo 15 de noviembre, 14:45 hs
- Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 10:00 hs
- Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 10:00 hs
- Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
- Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
- Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
- Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
- Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
- Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
- Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
En síntesis
- Bielorrusia y Albania se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Bielorrusia suma 10 puntos tras vencer a San Marino, Finlandia y San Marino.
- Albania suma 12 puntos en el torneo.